地方 地方焦點

婦女節響應！南市推「看見她的堅韌」線上影展　短影音說女力故事

記者林東良／台南報導

響應3月8日國際婦女節，台南市家庭教育中心推出「看見她的堅韌」影音系列活動，9日起至4月20日舉辦線上影展，透過將紀錄片重新剪輯轉譯為短影音的創新方式，讓民眾在短時間內看見女性突破框架的生命故事，同時結合社群互動，傳遞性別平權理念，也為台南留下屬於城市的溫暖女力記憶。

台南市家庭教育中心表示，此次活動由中心團隊擔任「內容策展人」，將紀錄片《村家女莉》與《足編人生》重新剪輯為高質感短影音，透過數位平台推廣。透過影片濃縮呈現女性生命歷程，不僅打破觀影的時間與空間限制，也讓性別平權與家庭同理的價值能更貼近民眾日常生活。

台南市長黃偉哲表示，女性不僅是維繫家庭的重要力量，也是實踐理想與追夢的先行者。此次影展透過數位策展方式保存並分享在地女性堅毅故事，希望讓女性突破限制的生命力量，不只停留在節日紀念，更能深化為台南友善城市文化的一部分。

教育局長鄭新輝指出，教育推廣方式也必須隨時代進化，此次影展結合社群平台互動機制，不只是觀看影片，更鼓勵民眾留言分享觀影心得，讓原本單向的影音觀賞轉化為雙向交流對話，呼應家庭教育中心倡導的「看見彼此、相互支持」精神。

家庭教育中心主任張冰嫈表示，活動希望透過短影音將女性故事中的感動濃縮呈現，邀請市民朋友上線觀影，一起為身邊女性的堅韌喝采。活動採「分集上映、接力抽獎」方式進行，首波推出《村家女莉》，記錄有機農場負責人蘇雪莉勇敢轉身的人生歷程；第二波則推出《足編人生》，講述龍崎區竹編耆老張阿足傳承傳統工藝的故事。

教育局補充說明，民眾只要在各集影片專屬貼文按讚，並留言分享30字以上觀影心得，同時標記2位好友，即可獲得抽獎資格，有機會抽中500元、200元或100元禮券，前5名留言者還可獲得「搶頭香」神秘小禮。兩波抽獎活動將分別於3月20日與4月24日公布結果。

此外，若留言內容獲選為優質短文，還有機會獲得專屬「小確幸禮品」。家庭教育中心邀請民眾持續關注台南市家庭教育中心臉書粉絲專頁，一起透過影像與交流，看見女性生命中的堅韌與力量。

丟臉丟到東蛋？台球迷「留滿地垃圾照」瘋傳　日媒揭真相：AI造
王鴻薇出手！發函政院、華航說明卓榮泰包機費用　須今下班前回覆
快訊／以色列5比0完封尼加拉瓜
59歲王祖賢仙氣炸裂！　現身頌缽會美照瘋傳
「這不是新光三越！」東蛋美食街贏韓瞬間炸裂　5.2萬人看哭
台股千家下跌！　法人看「恐慌指數」分析
陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷翔平急閃　網質疑：很沒品
日本隊隱藏功臣是他！上壘率7成27　數據壓過大谷、鈴木

