大陸 大陸焦點 特派現場

2026兩會／陸「兩高」報告都提「懲獨」：打擊顛覆、分裂活動

▲▼大陸全國人大常委會委員長趙樂際。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸全國人大常委會委員長趙樂際。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸去年對我立委沈伯洋、「資通電軍」等祭出所謂「懲獨」作為，大陸全國人大今（9）日上午舉行第二次全體會議，在「兩高」（最高人民法院、最高人民檢察院）進行報告時，都將「懲獨」列為過去一年的工作成果，並強調要堅決打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動，維護國家主權、統一和領土完整。

大陸全國人大常委會委員長趙樂際於會議上進行工作報告，他在回顧過去一年工作時，提及「在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、台灣光復80周年之際，常委會根據憲法作出決定，將10月25日設立為台灣光復紀念日，激勵全體中華兒女為祖國統一、民族復興而團結奮鬥。」

▲▼大陸最高人民法院院長張軍。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸最高人民法院院長張軍。（圖／記者陳冠宇攝）

大陸「最高人民法院」院長張軍作工作報告時，回顧過去一年工作稱「堅決捍衛國家安全。深化反顛覆反分裂反恐怖反邪教鬥爭。嚴懲『台獨』頑固分子。依法懲治向境外走私稀土等犯罪，築牢國家戰略資源安全司法屏障。」

張軍另表示，要保護港澳台同胞和海外僑胞、歸僑僑眷合法權益；推動粵港澳大灣區司法規則銜接。妥善化解涉台胞台企權益糾紛。

▲▼大陸最高人民檢察院檢察長。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸最高人民檢察院檢察長應勇。（圖／記者陳冠宇攝）

大陸「最高人民檢察院」檢察長應勇回顧工作時提到，「堅決捍衛國家安全。依法從嚴懲治危害國家安全犯罪，堅決打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動。貫徹《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，促進香港長期繁榮穩定。依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，維護國家主權、統一和領土完整。」

應勇還稱，要「保障港澳台同胞、海外僑胞和歸僑僑眷合法權益。」

大陸去（2025）年對台「懲獨」法律戰持續。6月5日，大陸國台辦宣布對民進黨立委沈伯洋之父沈土城在台灣企業兆億有限公司實施懲戒，禁止其與大陸組織、企業、個人進行任何交易、合作。

10月28日，重慶市公安局對沈伯洋「涉嫌分裂國家犯罪」立案偵查，依法追究其刑事責任。這是北京當局首次針對我現任立委採取「跨境司法」手段，還宣稱發出紅色通緝令，將透過國際刑警組織展開全球抓捕。

此外，廣州市公安局天河區分局6月5日發出懸賞公告，通緝20名台灣「資通電軍」成員，懸賞每人1萬元人民幣，並指控「資通電軍」頻繁對大陸不同領域機構實施無差別網路攻擊活動

