卓榮泰赴日應援WBC中國氣噗噗　民進黨團：國民黨比北京還早生氣





▲行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援。（資料照／讀者提供）

記者詹詠淇／台北報導

行政院長卓榮泰日前自費包機赴日本東京巨蛋觀賞世界棒球經典賽（WBC）中華隊對上捷克隊，卓昨表示，這是休假日的私人活動。不過，除了國內在野黨痛批，質疑卓榮泰公器私用，要求拿出帳單證明，中國也對此向日本駐中大使館提出嚴正抗議。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（9日）表示，北京生氣在預料之中，「這次中國國民黨生氣的比北京還要早」，台日關係的突破讓在野黨看起來不太開心。

針對中國外交部副部長孫衛東7日深夜緊急致電日本駐中大使金杉憲治，對我國行政院長卓榮泰赴日表達嚴正抗議，民進黨團幹事長莊瑞雄今（9日）受訪表示，「這次中國國民黨生氣的比北京還要早」，台日關係的突破，在野黨看起來不太開心，Team Taiwan棒球贏了，（國民黨）第一時間就發難要找碴。

莊瑞雄認為，不管卓榮泰用什麼身分到日本，正式官方拜訪或私人行程，對整個台日關係來講，相信國人同胞第一個一定是感受到「突破了」，這次北京生氣得比較晚，但北京生氣是在預料之中。

「這一次國民黨先生氣完以後，北京慢了一步，今天才生氣」，莊瑞雄指出，只要台灣稍微有外交上的突破，或國際上有人來支持台灣，中國一定生氣，這個版本從他小時候聽到現在，「我從讀書（聽）到現在都有資格來當阿公了」。

莊瑞雄認為，這個生氣也沒有道理，「我們國人也隨便聽一聽就好」，那是生氣給中國14億的國內同胞看的，台灣要走出自己的路，希望在國際上有更多民主陣營好朋友結伴而行，對台灣未來發展也比較好。中國要生氣，台灣也拿他沒辦法。

至於國民黨團要求卓榮泰說明是自費還是全民買單，莊瑞雄直言，「這個是口水議題啦！」憲法規定行政院長是國家最高行政首長。最高行政首長出訪或總統出訪，不管在維安或交通安排，「這個叫做制度」，哪怕是私人行程，他還是國家最高行政首長，維安在交通、制度上都有特別考量。

莊瑞雄認為，現在就去講拿帳單出來，「除非你發現哪裡不合理，來談這個議題」，才有意義，不然陷入口水，讓這次台日關係的重大突破完全失焦，有一點可惜。