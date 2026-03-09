李四川最後一天上班　蔣萬安不捨憶革命情感：無論到哪都不變

記者鄭佩玟／台北報導

台北市副市長李四川2月11日在完成北市府與輝達的地上權簽約案後宣布將請辭，並在三月接受國民黨徵召，投入新北市長選戰，而台北市長蔣萬安也已批准李四川3月10日離職。由於今（9日）是李四川最後一天上班，蔣萬安被問 到是否不捨時表示，李四川在台北市政府這段期間培養出密切革命情感，相信未來李四川不管到哪都能維持這樣的情感。被問到最後一天上班有什麼話想跟蔣萬安說嗎？李四川則說，「我們回台北市再來講，還有半天」。

▲蔣萬安、侯友宜、李四川今日上午一同參訪新北埔墘公托中心、莊敬公共托育中心。（圖／新北市府提供）

蔣萬安上午與兩位副市長李四川、林奕華特地參訪新北市板橋兩處公共托育中心，與新北市長侯友宜、副市長劉和然合體。

被問到李四川最後一天上班，會不會捨不得？蔣萬安回應，李四川在台北市政府這段期間，不管是大巨蛋完工啟用、捷運六線齊發2.0，還是與人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）完成簽約程序等，都培養出密切革命情感，相信未來李四川不管到哪都能維持這樣的情感，持續、穩健地為所有市民朋友爭取最大福祉。

李四川被問到上週到新北市跑了許多餐會，是否有感受到市民熱情，李回應，「回來新北市見到老朋友，尤其在侯友宜市長支持下相當熱情，真的有回家的感覺。」