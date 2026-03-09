「我只是條賤狗沒有人權」　陳佩琪控姜長志訊問「斜眼看狗低」

▲柯文哲妻子陳佩琪。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案被限制出境、出海8個月並配戴電子腳鐐，但柯因3月23日至25日計畫前往日本參加兒子博班畢業典禮，已透過律師向北院聲請解除限制出境、出海。柯文哲妻子陳佩琪今（9日）表示，檢察官姜長志多次訊問兒子留學期間的花費，她如實報告，但對方只會坐在偵訊室內斜眼看狗低，「靠大嗓門來訊問我，他們是人，我只是條賤狗，沒有人權，但賤狗要在此再次聲明，以上講述的內容若是有不實，歡迎北檢抓我去關」。

陳佩琪9日在臉書表示，全家就她學歷最低，年輕時曾有去唸博士學位的想法，後來老大出生後發現有些發展障礙，成長過程中需花很大的精力去照顧，先生又是個做急重症的醫生，工時長又不固定，若自己也跑去唸書了，想想大概整個家都會「去了了」，所以最終還是打消了念頭。

陳佩琪說，兒子2020年就申請到日本東京大學的工學院博士班，只是恰巧疫情爆發，所以一直等到2022年底全球解封後，才正式前往日本唸書，2020至2022間，利用視訊上一些通識課程，也和指導教授保持聯繫，商討論文題目，白天則繼續工作賺錢，也是想多掙一點錢來付往後的學費和生活費。

陳佩琪也說，日本對外籍生很友善，擔心學生家庭因疫情而收入不好，所以對外籍生前兩年都學費減半，一年約26萬日幣（約新台幣5.2萬），兒子也順利抽到東大的鴨巢川宿舍，平日就在校園內的大綜合餐廳吃飯，學校也提供一間大研究室給博士生使用，整體感覺東大是個很完善的研究環境。

陳佩琪指出，日本博士畢業典禮有秋、春兩個時段，約在九月和三月，學生可自行擇一參加，當然不來亦無妨，可委託系辦把畢業證書寄到台灣就行了，在台灣若要拿這學歷來求職，就還要將正本寄回「台北駐日經濟文化代表處」去認證，查證無誤後蓋上正式官印，才算是合格的國外畢業證書，兒子工作的單位也才接受這張學歷證明來復職。

陳佩琪表示，兒子的老爸是台灣的土博士，在1994年去明尼蘇達州當一年的研究員回國後， 就開始在台灣大學攻讀醫學博士，台灣的醫生都很辛苦，都是一邊工作、 一邊讀書，加上臨床、教學、研究的工作極為繁重，要念畢業實在不容易，偷爆他的料，他是念了博士班最長的9年期限才畢業的，「畢業典禮那天我和婆婆也去參加了」，一段難忘的畢業典禮。

在文末，陳佩琪提到，「姜長志多次訊問我兒子留學期間的花費，我也都如實跟姜檢察官報告，他們根本沒去查或說是根本查不到有任何非法資金，就只會坐在偵訊室內、那個高高在上的位子上、斜眼看狗低，靠大嗓門來訊問我，他們是人，我只是條賤狗，沒有人權，但賤狗要在此再次聲明，以上講述的內容若是有不實，歡迎北檢抓我去關」。