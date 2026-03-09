不生也老得快？　芬蘭研究曝：女性「生2至3個」生理指標最健康

▲生育子女的數量與女性的壽命及生理老化速度息息相關。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

結婚生子是人生大事，但孩子生越多真的「多子多福」嗎？芬蘭赫爾辛基大學（University of Helsinki）一項最新研究發現，生育子女的數量與女性的壽命及生理老化速度息息相關。研究指出，不論是「完全不生」或是「生超過平均值」的女性，生理老化速度都較快，壽命也相對縮短。

「可棄式體細胞」理論 繁殖與生存的資源爭奪戰

根據《Science Alert》報導，研究團隊引用演化生物學中的「可棄式體細胞理論」（The disposable soma theory）來解釋此現象。

生物學家胡卡寧（Mikaela Hukkanen）表示，從演化角度來看，生物體的資源（如時間和能量）是有限的，當大量能量被投入在「繁殖」時，身體用來「維護與修復」的資源就會被抽走，進而可能導致壽命縮短。

分析1.4萬名雙胞胎數據 這組女性生理指標最健康

為了排除遺傳因素干擾，這項研究分析了1萬4836名雙胞胎女性的數據，並對其中1054名受試者的「生理老化指標」進行評估。

研究結果顯示，生理老化指標最低、死亡風險也最低的組別，其特徵是擁有「約2至3個」子女，且生育年齡落在24歲至38歲之間。

相較之下，完全沒有生育，或是平均生育6.8個孩子的女性，在生理老化與死亡風險上的統計表現則較差。

早生貴子影響老化？ BMI與飲酒是關鍵變因

研究也觀察到，在年輕時就生育的女性，生理老化速度也較快，但這種差異在考量了「身體質量指數」（BMI）與「飲酒習慣」等因素後大多會消失。然而，「無子女」與「多子」女性的老化結果，即便在考慮了其他生活因素後依然成立。

不生為何老得快？ 生命歷程留下「生理印記」

雖然資源分配能解釋多子女女性的老化，但為何「不生」也會影響健康？研究人員推測，這可能與某些未測量到的變數有關，例如原有的醫療狀況可能同時影響了生育能力與晚年健康。

表觀遺傳學家奧利凱寧（Miina Ollikainen）指出，生命歷程的選擇會留下持久的「生理印記」，這種印記在步入老年之前就能被測量。她也提到，年輕時生育與老化相關，這可能與天擇偏好「早繁殖以縮短世代時間」有關，即便這需要付出健康代價。

研究人員提醒：數據僅供參考 勿輕易改變生育計畫

研究團隊強調，這項研究僅顯示群體層面的「關聯性」，並非直接的因果關係。

除了生育數量，還有許多因素會影響老化，且為人父母也有其他方面的益處。奧利凱寧提醒，女性不應該單憑這項研究結果，就改變自己關於孩子的計畫或心願。