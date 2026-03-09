蔡英文：感謝賽後撿走垃圾的台灣人　蔡阿嘎穿對球衣＆佛光山加持

▲中華隊擊退韓國隊後，孫易磊賽後情緒激動。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽昨天（8日）在東京巨蛋上演台韓大戰，中華隊與韓國激戰至延長賽，最終以5比4驚險勝出，寫下經典賽史上首度擊敗韓國隊的重要一勝。對此，前總統蔡英文今天（9日）表示，謝謝所有守在轉播螢幕前的球迷，以及到現場加油，並且在賽後把垃圾撿走的台灣人，她也感謝台灣「玄學」發揮效果，感謝網紅蔡阿嘎忍辱負重，應援時「穿對衣服」，在關鍵時刻用力發功，也謝謝球迷的結印、卜卦，與佛光山的祈福加持

蔡英文今天上午發文提及台灣昨天擊敗韓國的重要戰役，她表示，不會只在贏的時候才愛他們，因為在追逐勝利的路上，台灣人從來不輕易放棄任何一個機會。

蔡英文表示，今年的WBC經典賽，所有的台灣人都像經歷了一場三溫暖。熱血的時候，我們一起吶喊；低潮的時候，我們繼續應援；勝利的時候，我們流下眼淚。

▼中華隊贏韓國！蔡阿嘎「反指標」穿衣，網洗版謝嘎哥。（圖／翻攝自Threads）



蔡英文指出，雖然這次比賽，她還是沒機會能夠親自到東京，為台灣加油，但她相信，台灣人的應援聲，已經衝破了東京巨蛋，透過轉播傳回台灣、也傳到國際，「這不只是我們堅持到底的意志，更是台灣向全世界展示團結的一刻」。

蔡英文強調，謝謝所有守在轉播螢幕前的球迷，以及到現場加油，並且在賽後把垃圾撿走的台灣人，各位的熱情、自律與素養，已經讓國際友人對台灣留下極佳的印象。

蔡英文也感謝台灣特有的「玄學」發揮效果。她說，謝謝她的好朋友蔡阿嘎忍辱負重，應援時「穿對衣服」，在關鍵時刻用力發功；也謝謝球迷的結印、卜卦，與佛光山的祈福加持，「當然，還有薩摩耶犬萊芙的精準預測，為我們帶來希望」。

▼萬人齊聚小巨蛋皈依受戒，清淨善念祈願世界和平。（圖／翻攝YouTube／佛光山）

