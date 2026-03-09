　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「滿堂紅」涉詐5.8億！闆娘等18人起訴　3人有竹聯幫背景

▲▼ 。（圖／資料照，記者劉昌松攝）

▲滿堂紅負責人蔡閔如涉替詐團洗錢，北檢今天起訴18人。（圖／資料照，記者劉昌松攝）

記者白珈陽／台中報導

知名麻辣鍋連鎖店「滿堂紅」負責人蔡閔如，涉嫌把公司當成水房替詐團洗錢，案經檢警調查，發現涉詐金額高達5億8790萬元，去年底、今年初發動2波搜索，共帶回蔡等25人到案，其中有3人具竹聯幫背景。全案台北地檢署今天（9日）偵結，依詐欺、洗錢等罪嫌，起訴蔡等18人。

刑事局電信偵查大隊去年10月接獲詐防中心情資，發現多位被害人遭假投資及假檢警手法詐騙，並有16名被害人詐欺贓款流向滿堂紅企業相關帳戶，洗錢金額逾5000 萬元，刑事局隨即與台北市中正警一分局等單位組成專案小組，報請台北地檢署檢察官陳雅詩指揮偵辦。

檢警擴大過濾相關金流，掌握蔡女及相關人頭公司負責人經營據點，於去年11月份執行第一波拘搜行動，逮捕蔡姓主嫌、人頭公司帳戶負責人以及負責至銀行提領大額贓款車手共計20人到案，其中涉案公司何姓、詹姓負責人及潘姓員工具有竹聯幫身分，另雷姓提領車手具地政士身分。

專案小組溯源發現，蔡女另聘請黃姓會計師設置公司內帳，並聘請張姓出納以相關公司帳戶開立假發票洗錢，擴大清查涉詐帳戶達88個，詐騙總金額高達5億8790萬。

警方於今年1月發動第二波拘搜行動，其中包含6位公司負責人，經深入瞭解，蔡女遊說其他公司負責人提供公司帳戶，除可以抽取千分之1佣金以外，並可美化公司金流以利申請企業貸款，透過開立不實發票及製作假合約誘騙銀行放行大額金流，讓其他公司金融帳戶成為蔡女的洗錢產業鏈，共計有14家公司銀行帳戶在蔡女掌控下參與洗錢。

專案小組經2波行動計查扣手機39支、平板2台、電腦6台、翡翠飾品48 件、存摺一箱、公司章數袋、發票一批、公司帳冊數批、現金47萬餘元等贓證物，全案依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及稅捐稽徵法等罪嫌移送台北檢察署偵辦，檢方今天起訴蔡等18人。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲滿堂紅涉與詐團合作洗錢。（圖／記者白珈陽翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
丟臉丟到東蛋？台球迷「留滿地垃圾照」瘋傳　日媒揭真相：AI造
王鴻薇出手！發函政院、華航說明卓榮泰包機費用　須今下班前回覆
快訊／以色列5比0完封尼加拉瓜
59歲王祖賢仙氣炸裂！　現身頌缽會美照瘋傳
「這不是新光三越！」東蛋美食街贏韓瞬間炸裂　5.2萬人看哭
台股千家下跌！　法人看「恐慌指數」分析
陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷翔平急閃　網質疑：很沒品
日本隊隱藏功臣是他！上壘率7成27　數據壓過大谷、鈴木

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄分署25年首見！遠航麥道MD-82客機下周拍賣　800萬起標

恐結冰！合歡山翠峰至大禹嶺入夜只出不進　武嶺至松雪樓封閉

「自稱富邦千金」滿堂紅闆娘勾結詐團洗錢5千萬　遭求刑10年

高雄三寶媽慘遭毒駕奪命　柯志恩：等同隨機殺人！要修法嚴懲

網PO「女的眼神超可怕」持刀攔車！竟是夫妻吵架...友人持毒被逮

「滿堂紅」涉詐5.8億！闆娘等18人起訴　3人有竹聯幫背景

新店男自撞山壁！保險桿整片掉　男撞斷胸部肋骨…一測揪毒駕

職棒前球星陳義信遭嗆「你去死」！警逮高雄女　不起訴理由曝

京華城案宣判前2天　柯文哲想赴日參加兒畢典「盡陪伴責任」

松山文創店家10枚硬幣戒指遭竊！粗估損失逾4萬　業者：心好累

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

高雄分署25年首見！遠航麥道MD-82客機下周拍賣　800萬起標

恐結冰！合歡山翠峰至大禹嶺入夜只出不進　武嶺至松雪樓封閉

「自稱富邦千金」滿堂紅闆娘勾結詐團洗錢5千萬　遭求刑10年

高雄三寶媽慘遭毒駕奪命　柯志恩：等同隨機殺人！要修法嚴懲

網PO「女的眼神超可怕」持刀攔車！竟是夫妻吵架...友人持毒被逮

「滿堂紅」涉詐5.8億！闆娘等18人起訴　3人有竹聯幫背景

新店男自撞山壁！保險桿整片掉　男撞斷胸部肋骨…一測揪毒駕

職棒前球星陳義信遭嗆「你去死」！警逮高雄女　不起訴理由曝

京華城案宣判前2天　柯文哲想赴日參加兒畢典「盡陪伴責任」

松山文創店家10枚硬幣戒指遭竊！粗估損失逾4萬　業者：心好累

中華隊贏球瞬間！機長馬上廣播「我們贏韓國了」　乘客激動歡呼

朱宇謀女友愛愛一半「轉身摺衣」！解嗨行徑超傻眼　他反遭虧技術差

不生也老得快？　芬蘭研究曝：女性「生2至3個」生理指標最健康

好市多「加油站優惠」限時1天！滿額送250元購物券

男子持刀硬闖喊「上帝要我來」　總統府：無人員受傷府區安全無虞

丟臉丟到東蛋？台球迷「留滿地垃圾照」瘋傳　日媒揭真相：AI造假

台中「150家金雞母」組成　建商卡位重壓文心路

桃園視障男外出買餐迷途路旁　警一眼認出助其返家

王鴻薇出手！發函政院、華航說明卓榮泰包機費用　須今下班前回覆

費仔連2天開轟「網喊發健保卡」　專家揭2方式最快

【柴不關我事】贏韓國超爽！主人抱柴犬瘋喊狂歡 牠卻「靈魂下線」超淡定XD

社會熱門新聞

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

即／柯文哲聲請解除限境　赴日參加兒畢典

獨／台中爆紅餐廳離奇車禍　空軍志願役下車查看遭壓死

即／台61桃園觀音段重大車禍！2命危4傷

高雄三寶媽遭毒駕撞死！陳其邁心痛發聲

攝理教傳教遭伏擊！2教友遭追打1人慘遭爆頭

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

快訊／萬華男談分手　遭前女友乾哥「一刀斃命」

台中夫妻疑欠千萬債務走絕路　18歲獨子心碎認屍

花蓮堰塞湖溢流釀19死　林清水遭起訴求刑10年

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

台中空軍志願役停車被壓死相驗結果曝

即／台中夜景餐廳意外！19歲男翻車命危

更多熱門

相關新聞

看上中東逃命潮！掮客喊價「包機每人70萬元」

看上中東逃命潮！掮客喊價「包機每人70萬元」

隨著美國與以色列向伊朗發動空襲，伊朗展開報復行動，中東地區緊張情勢急遽升溫，航班大幅停擺，大量韓籍人士被迫滯留當地。

男板橋車站違規抽菸　警盤意外逮詐團收水手

男板橋車站違規抽菸　警盤意外逮詐團收水手

提供銀行戶頭　嘉義男助詐團騙1172萬遭判刑

提供銀行戶頭　嘉義男助詐團騙1172萬遭判刑

太子集團在台洗錢107億　陳志、李添62人起訴

太子集團在台洗錢107億　陳志、李添62人起訴

獨／槍擊醫美董座落網關鍵曝　酒店正妹女友涉滅證

獨／槍擊醫美董座落網關鍵曝　酒店正妹女友涉滅證

關鍵字：

洗錢案滿堂紅詐欺竹聯幫台北檢方

讀者迴響

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

溼答答！　4天雨最大

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

日本助台灣保命！晉級8強條件曝

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

探8℃！　強冷空氣來了

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

韓媒形容陳傑憲發言像大谷翔平

美記批低級失誤害大谷滿壘沒得打

剩8℃！　最冷時間曝

看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面