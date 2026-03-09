「滿堂紅」涉詐5.8億！闆娘等18人起訴　3人有竹聯幫背景

▲滿堂紅負責人蔡閔如涉替詐團洗錢，北檢今天起訴18人。（圖／資料照，記者劉昌松攝）



記者白珈陽／台中報導

知名麻辣鍋連鎖店「滿堂紅」負責人蔡閔如，涉嫌把公司當成水房替詐團洗錢，案經檢警調查，發現涉詐金額高達5億8790萬元，去年底、今年初發動2波搜索，共帶回蔡等25人到案，其中有3人具竹聯幫背景。全案台北地檢署今天（9日）偵結，依詐欺、洗錢等罪嫌，起訴蔡等18人。

刑事局電信偵查大隊去年10月接獲詐防中心情資，發現多位被害人遭假投資及假檢警手法詐騙，並有16名被害人詐欺贓款流向滿堂紅企業相關帳戶，洗錢金額逾5000 萬元，刑事局隨即與台北市中正警一分局等單位組成專案小組，報請台北地檢署檢察官陳雅詩指揮偵辦。

檢警擴大過濾相關金流，掌握蔡女及相關人頭公司負責人經營據點，於去年11月份執行第一波拘搜行動，逮捕蔡姓主嫌、人頭公司帳戶負責人以及負責至銀行提領大額贓款車手共計20人到案，其中涉案公司何姓、詹姓負責人及潘姓員工具有竹聯幫身分，另雷姓提領車手具地政士身分。

專案小組溯源發現，蔡女另聘請黃姓會計師設置公司內帳，並聘請張姓出納以相關公司帳戶開立假發票洗錢，擴大清查涉詐帳戶達88個，詐騙總金額高達5億8790萬。

警方於今年1月發動第二波拘搜行動，其中包含6位公司負責人，經深入瞭解，蔡女遊說其他公司負責人提供公司帳戶，除可以抽取千分之1佣金以外，並可美化公司金流以利申請企業貸款，透過開立不實發票及製作假合約誘騙銀行放行大額金流，讓其他公司金融帳戶成為蔡女的洗錢產業鏈，共計有14家公司銀行帳戶在蔡女掌控下參與洗錢。

專案小組經2波行動計查扣手機39支、平板2台、電腦6台、翡翠飾品48 件、存摺一箱、公司章數袋、發票一批、公司帳冊數批、現金47萬餘元等贓證物，全案依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及稅捐稽徵法等罪嫌移送台北檢察署偵辦，檢方今天起訴蔡等18人。

▲滿堂紅涉與詐團合作洗錢。（圖／記者白珈陽翻攝）