生活 生活焦點

鯉魚潭翻船「業者營運全停」　縱管處：籲花蓮縣府訂自治法規

▲▼觀光署花東縱谷國家風景區管理處要求載客小船、水上腳踏車（天鵝船）暫停在鯉魚潭營業行為。（圖／觀光署提供）

▲觀光署花東縱谷國家風景區管理處要求載客小船、水上腳踏車（天鵝船）暫停在鯉魚潭營業行為。（圖／觀光署提供）

記者周湘芸／台北報導

花蓮鯉魚潭上月發生天鵝船翻覆事件，造成一名男童罹難。觀光署花東縱谷國家風景區管理處近日發函，要求載客小船、水上腳踏車（天鵝船）暫停在鯉魚潭營業行為，並請花蓮縣政府訂定自治法規，讓業者可合法經營相關業務。

鯉魚潭上月19日發生天鵝船翻覆事故，縱管處近日要求載客小船、水上腳踏車（天鵝船）暫停在鯉魚潭的營業行為，不少業者抱怨影響生計。

縱管處今指出，保障遊客安全、必須合法是遊憩活動的最高基本原則，基於目前環境條件的改變，現有業者經營小船及浮具的營業行為僅有商業登記已然不足，為加強確保遊客的遊憩安全，依據水域遊憩活動管理辦法第7條規定，要求所有業者暫停在鯉魚潭的營業行為，在取得主管機關相關許可、檢查合格才具有營業條件。

縱管處表示，鯉魚潭位於花東縱谷國家風景區內，但載客小船及浮具等業者的商業登記、小船業者的營業登記主管機關為花蓮縣政府。交通部早在99年1月8日已決議對小船經營業由各地方政府以自治法規來規範管理。

縱管處指出，目前包括台北市、南投縣、台南市、高雄市等多個縣市政府，均已依地方制度法第19條訂定載客小船管理自治法規，3月5日召開研商會議時，已向業者充分說明釐清中央及地方權責，呼籲花蓮縣政府儘速訂定自治法規，讓業者可合法經營相關業務。

更多新聞
鯉魚潭翻船「業者營運全停」　縱管處：籲花蓮縣府訂自治法規

鯉魚潭翻船「業者營運全停」　縱管處：籲花蓮縣府訂自治法規

鯉魚潭觀光署花蓮縣政府

