社會 社會焦點 保障人權

職棒前球星陳義信遭嗆「你去死」！警逮高雄女　不起訴理由曝

▲新任原民會副主委陳義信。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳義信去年突然接到陌生男子打電話嗆聲「你去死」，報警逮到提供門號的黃姓女子。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

原住民族委員會政務副主委陳義信，在去年進入內閣的前1個月，突然接到1通陌生來電，男子嗆聲「你去死」，台北市文山二分局接獲報案，根據通話手機查到申辦門號的黃姓女子，依恐嚇罪嫌移送法辦，台北地檢署調查認為「你去死」應該只是情緒發洩，未達惡害告知的程度，因此處分被控幫助恐嚇的黃女不起訴。

陳義信曾是旅日投手，回台以選秀第一名加入中華職棒兄弟象隊，因是球隊招牌球星，經常被安排在進場觀賽球迷較多的假日比賽，而有「假日飛刀手」之稱，多次拿下職棒勝投王、防禦率王、年度最有價值球員等榮譽，陳義信退休後曾投入民代選舉，2025年8日獲任命為原民會副主委。

警方獲報，陳義信是在2025年7月26日下午，接到陌生男子打來的電話，對方劈頭就問陳義信是不是某人的舅舅，並問陳義信的外甥現在在哪裡，陳義信回覆已經10幾年沒聯絡，不知下落，這名陌生男子不滿「你什麼口氣」，陳義信隨即掛斷電話，陌生男子又打來嗆聲「你去死」。

警方根據通聯記錄追出撥出電話的門號，是由黃姓女子2024年間在高雄市某電信公司服務中心申辦，將黃女依幫助恐嚇罪嫌送辦。檢察官調查認為，至今不知身分的陌生男雖口出「你去死」，但從語意來看，屬於情緒性發洩或惡毒詛咒，並沒有具體指明將實施何種加害行為，與恐嚇罪構成要件不符，所以即使這支門號是黃女提供的，也不算幫助恐嚇。

03/07 全台詐欺最新數據

397 1 0545 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

丟臉丟到東蛋？台球迷「留滿地垃圾照」瘋傳　日媒揭真相：AI造
王鴻薇出手！發函政院、華航說明卓榮泰包機費用　須今下班前回覆
快訊／以色列5比0完封尼加拉瓜
59歲王祖賢仙氣炸裂！　現身頌缽會美照瘋傳
「這不是新光三越！」東蛋美食街贏韓瞬間炸裂　5.2萬人看哭
台股千家下跌！　法人看「恐慌指數」分析
陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷翔平急閃　網質疑：很沒品
日本隊隱藏功臣是他！上壘率7成27　數據壓過大谷、鈴木

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

陳義信職棒恐嚇幫助電話

