國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台韓大戰後不對勁！日本球迷應援喊「不太習慣」：暴風雨前的寧靜

▲▼ 台灣球迷把東京巨蛋變主場 。（圖／記者王真魚攝）

▲台灣球迷把東京巨蛋變主場 。（圖／記者王真魚攝）

記者羅翊宬／編譯

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋賽事出現強烈反差的看台氛圍。在台韓大戰時，大批台灣球迷進場助陣，球場聲浪此起彼落，但晚間日本對上澳洲時，由於缺少龐大客隊應援團，整個球場反而顯得異常安靜。從震耳欲聾到幾近無聲的巨大落差，引發日本球迷在社群平台熱議，不少人直呼「太不習慣」。

昨（8）日在東京巨蛋，先由中華隊與南韓隊交手。儘管並非地主日本出賽，但現場仍湧入大批觀眾，替中華隊加油的球迷聲勢尤其驚人。每當投手出手、打者揮棒或出現出局數時，看台立刻爆出巨大歡呼聲，整座球場彷彿跟著震動。

這樣的氣氛也讓不少透過串流平台觀看比賽的觀眾驚訝，社群平台上甚至有網友驚喜留言，「這裡真的是東京巨蛋嗎？」、「日本還沒打就已經滿場」。

▲▼台日球迷擠爆東京巨蛋。（圖／記者楊舒帆攝）

▲台日球迷擠爆東京巨蛋。（圖／記者楊舒帆攝）

日本球迷形容，場內聲援幾乎像是在台灣主場，「台灣的應援真的很猛，甚至有點殺氣」、「看起來好像在台灣打比賽，但其實是在東京」。日媒《Full-Count》指出，近年台灣棒球人氣持續升溫，中華隊5日對上澳洲的比賽，即使安排在平日中午開打，仍吸引超過4萬名觀眾進場，顯示球迷動員力相當驚人。

然而晚間日本對上澳洲的比賽開始後，場內氛圍卻出現截然不同的畫面。日本推出投手菅野智之先發，但當澳洲隊打擊時，看台上幾乎沒有應援聲響。由於澳洲並未帶來大型應援團，現場安靜程度甚至讓觀眾能清楚聽見投手丘上的細微聲音。

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，東京巨蛋湧入眾多台灣球迷為中華隊加油。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，東京巨蛋湧入眾多台灣球迷為中華隊加油。（圖／記者李毓康攝）

這樣的反差讓不少日本球迷感到錯愕。有人在社群平台X發文表示，「攻擊時這麼安靜真的不習慣」、「今天沒有應援團，感覺差好多」、「太安靜了，心臟都快跳出來」、「已經習慣台灣和韓國的應援聲，現在反而覺得哪裡怪怪的」。

不過也有人認為，打擊區前的靜謐氛圍反而更能凸顯比賽的緊張感。一名球迷留言指出，「打席時的安靜其實也不錯，更像是專注的對決」。事實上，在美國職棒等海外賽事中，大型應援團並不常見，因此比賽時保持相對安靜也相當普遍。

相關新聞

中華隊晉級就看今晚！蔣萬安揪跳海豹舞為韓應援

中華隊晉級就看今晚！蔣萬安揪跳海豹舞為韓應援

2026世界棒球經典賽C組賽事進入關鍵時刻，中華隊昨日以5比4擊敗韓國，預賽戰績2勝2敗，晉級8強仍保有一線生機，不過最終能否挺進邁阿密，仍得視今（9日）晚間韓國對澳洲之戰結果。台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜上午同框出席活動時，也為中華隊加油打氣。蔣萬安表示，「大家一起跳海豹舞幫韓國隊加油！」希望形成三隊戰績互咬的局面，讓中華隊順利晉級，侯友宜也回憶昨晚邊工作邊看球，直呼贏韓國讓人熱血沸騰，盼全民一起集氣，助中華隊闖進8強。

宋晟睿接到最後勝利球才知是歷史一戰

宋晟睿接到最後勝利球才知是歷史一戰

墨西哥6局扣倒巴西豪取2連勝

墨西哥6局扣倒巴西豪取2連勝

蔡英文：感謝賽後撿走垃圾的台灣人　蔡阿嘎穿對球衣＆佛光山加持

蔡英文：感謝賽後撿走垃圾的台灣人　蔡阿嘎穿對球衣＆佛光山加持

2026WBC2026WBC中華隊2026WBC2026WBC日韓日韓要聞經典賽中華隊

