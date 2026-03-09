快訊／盧秀燕證實3/11啟程訪美　11天旋風橫跨5州9區

▲台中市長盧秀燕今天證實將在3月11日啟程訪美。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

日前《ETtoday東森新聞雲》獨家報導台中市長盧秀燕將在3月11日啟程訪美，今天盧秀燕召開記者會證實時間點，並且公布行程，從前往波士頓、紐約、華盛頓以及西雅圖，總共5州9區，3月21日抵台。盧秀燕強調，此次多數行程是受美方邀請，顯示美方對台灣議題的高度關注。她強調將針對能源穩定、區域安全及全球貿易等關鍵議題，與美方交流，「一定會把握機會，為台灣發聲，為中華民國爭取權益。」

盧秀燕表示，此次訪美行程預計自3月11日出發，至3月21日返抵台灣，共計11天。由於時間緊湊，行程安排採取「馬拉松式」節奏，出發當天搭乘深夜班機，最後一天則是清晨抵台。此行將以美東地區為主，預計橫跨美國5個州、9個行政區，訪問城市包括波士頓（Boston）、紐約（New York）及華盛頓特區（D.C.）等重要據點。

盧秀燕在記者會中揭曉此次出訪的三大重點任務，分別是深化城市交流、關心僑胞與台商合作以及鞏固台美情誼與意見交流，將親自拜訪相關城市，包括波士頓、西雅圖、曼徹斯特及塔科馬（Tacoma）等，透過實地訪問強化雙邊合作。

此外，行程中也安排與「北美洲台商總會聯合會」簽訂合作備忘錄（MOU），強化台中與北美台商的經貿聯繫。

盧秀燕最後補充，台灣與美國長期以來是堅定的民主夥伴，她希望透過此次訪問，不僅能帶回美國的第一手觀點，讓台灣各界更精確掌握國際現況，更能增進彼此的互信與合作，進一步穩固台美情誼。