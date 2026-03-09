　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／盧秀燕證實3/11啟程訪美　11天旋風橫跨5州9區

▲盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市長盧秀燕今天證實將在3月11日啟程訪美。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

日前《ETtoday東森新聞雲》獨家報導台中市長盧秀燕將在3月11日啟程訪美，今天盧秀燕召開記者會證實時間點，並且公布行程，從前往波士頓、紐約、華盛頓以及西雅圖，總共5州9區，3月21日抵台。盧秀燕強調，此次多數行程是受美方邀請，顯示美方對台灣議題的高度關注。她強調將針對能源穩定、區域安全及全球貿易等關鍵議題，與美方交流，「一定會把握機會，為台灣發聲，為中華民國爭取權益。」

盧秀燕表示，此次訪美行程預計自3月11日出發，至3月21日返抵台灣，共計11天。由於時間緊湊，行程安排採取「馬拉松式」節奏，出發當天搭乘深夜班機，最後一天則是清晨抵台。此行將以美東地區為主，預計橫跨美國5個州、9個行政區，訪問城市包括波士頓（Boston）、紐約（New York）及華盛頓特區（D.C.）等重要據點。

盧秀燕在記者會中揭曉此次出訪的三大重點任務，分別是深化城市交流、關心僑胞與台商合作以及鞏固台美情誼與意見交流，將親自拜訪相關城市，包括波士頓、西雅圖、曼徹斯特及塔科馬（Tacoma）等，透過實地訪問強化雙邊合作。
此外，行程中也安排與「北美洲台商總會聯合會」簽訂合作備忘錄（MOU），強化台中與北美台商的經貿聯繫。

盧秀燕最後補充，台灣與美國長期以來是堅定的民主夥伴，她希望透過此次訪問，不僅能帶回美國的第一手觀點，讓台灣各界更精確掌握國際現況，更能增進彼此的互信與合作，進一步穩固台美情誼。

03/07 全台詐欺最新數據

397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／盧秀燕證實3/11啟程訪美　11天旋風橫跨5州9區

台中23：14發生4.5地震！市民嚇壞

台中23：14發生4.5地震！市民嚇壞

台中市6日深夜11點14分發生芮氏規模4.5地震，震源深度27公里、最大震度四級。地震發生以後，台中市長盧秀燕立即發文，提醒市民留意安全，目前政府正在透過災防通報，掌握各區即時訊息，若有任何資訊，可以立即撥打1999或119通報。

民進黨決戰中台灣的戰略操作？　賴清德必須「下重兵」的關鍵縣市

民進黨決戰中台灣的戰略操作？　賴清德必須「下重兵」的關鍵縣市

韓國瑜宴請盧秀燕及藍委　憂心與新加坡差距拉大

韓國瑜宴請盧秀燕及藍委　憂心與新加坡差距拉大

下周訪美！盧秀燕邀產業界大老談關稅　轟中央別只靠喊話

下周訪美！盧秀燕邀產業界大老談關稅　轟中央別只靠喊話

美喊「讓蔣介石出場」　鍾佳濱曝背後意涵

美喊「讓蔣介石出場」　鍾佳濱曝背後意涵

盧秀燕訪美311

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

