「蹭棒球37年了」洪孟楷回擊側翼　爆台韓大戰：胡瓜坐在我後面

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委洪孟楷到東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）的台日大戰、台韓大戰等，但受行政院長卓榮泰包機爭議影響，其臉書被網友灌爆批評蹭棒球、刪體育預算。對此，洪孟楷今（9日）表示，2025年體育署預算增加19億，同年升級運動部，他還是提案委員之一，且他從小一開始，「蹭棒球蹭了37年了」，打算一輩子蹭下去。洪孟楷還說，「昨天的中韓大戰從我的聲音就可以知道有多精彩，真的『燒聲』（沙啞）了，全場沸騰。」他也爆料，「昨天胡瓜還坐在我後面」。

洪孟楷昨在臉書秀出從東京巨蛋內拍攝的中華隊鞠躬畫面，並寫下「謝謝你！令我們驕傲的中華隊！淚流滿面、感動的一戰」。結果被網友灌爆批評蹭棒球、刪體育預算等。對此，洪孟楷9日回應，看棒球本身沒有錯，為中華隊加油，是全台 2300 萬人大家共同支持的，但國民黨團提出來的質疑是，行政院長是用什麼樣的費用、形式？是公務資源、行政院的預算，還是私人自費？當然要說清楚。

洪孟楷說，他半年前就已經買了球票跟機票，完全自費，且昨晚看完中韓之戰後，搭晚上8時25分的飛機，晚上11時55分回到台灣，今天為黨團跟《少事法》修法來努力，並沒有擅離崗位，不用帶風向，好像把洪孟楷跟行政院長相提並論，「洪孟楷沒有那麼偉大」，行政院長應該要說明清楚，費用是私人行程、私人費用，還是行政費用、行政資源，要講清楚。

洪孟楷表示，過去到現在很多的網軍刻意要帶風向，或是側翼要故意講藍白刪體育署預算，但這不是事實；事實是2025年體育署的預算增加了19億，同年體育署升級運動部，「我還是提案委員之一」，站出來為中華民國運動部來催生的原始委員之一。洪也說，「說我愛蹭棒球，我從小一開始，蹭棒球蹭了37年了，如果可以，我打算一輩子蹭下去，因為棒球是我們的DNA，中華隊永遠是我們的驕傲」，所以側翼不用帶風向，公歸公、私歸私，「我的私人行程沒有那麼的重要」。

對於觀看台韓大戰心得，洪孟楷笑回，「昨天的中韓大戰從我的聲音就可以知道有多精彩，真的『燒聲』（沙啞）了，全場沸騰。」他看到中華隊精采的表現、全場不分你我，「昨天胡瓜還坐在我後面」，但這一刻，「我們都是中華隊的球迷」，真的感動；他希望今天韓國贏，但要小贏，澳洲也要得3分以上，全台灣繼續集氣，前進邁阿密，他對中華隊有信心。