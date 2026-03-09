澳洲對日本拿下3分！她驚中華隊「第1場輸了不算差」　網：C組黑馬

▲澳洲隊預賽成績2勝1敗。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

2026年經典賽C組預賽8日晚間上演日澳大戰，雙方一度僵持不下，甚至是澳洲先得分，而最後，日本則以4比3贏得勝利。財經網美胡采蘋就在臉書上寫道，澳洲打日本都打成這樣了，「我們第一場輸澳洲也不能算是太差！」底下也有網友表示，沒想到澳洲棒球這麼強。

日本險勝澳洲，胡采蘋：第一場輸了不算太差

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，日本完全是險勝澳洲，雙方一直到第六局都是0:0，而後還是澳洲先得分，讓日本陷入苦戰，直到吉田正尚敲出全壘打，才扭轉情勢。最終，日本隊以4比3拿下勝利。

由於日本隊的實力堅強，因此胡采蘋就說，澳洲打日本都打成這樣了，「我們第一場輸澳洲也不能算是太差！」她還說，看來韓國和澳洲的賽事，結果還「很懸疑」。

一票網友驚訝：澳洲也太猛

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒想到澳洲的棒球那麼厲害」、「也就是其實今年的澳洲隊非常強悍」、「澳洲不是弱隊啊！能打經典賽的哪有什麼弱的，是不是有什麼誤會」、「澳洲也太猛」、「今年澳洲不能小看」、「澳洲也太強了，想不到日本也是苦戰」、「澳洲真的是C組黑馬」。

回顧澳洲隊比分，首場對戰中華隊，以3比0拿下勝利；接著對上捷克，又以5比0奪得勝利；昨日對戰日本隊，以3比4輸給對方，今晚則要對戰韓國，而雙方的比分，也將影響中華隊是否能晉級8強。