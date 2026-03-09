　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷翔平急閃　網質疑：很沒品

▲WBC中華隊陳傑憲遭觸身球傷退。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳傑憲遭觸身球擊中。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊首戰對上澳洲，沒想到隊長陳傑憲卻遭觸身球擊中，手指骨裂。昨日又有網友注意到，澳洲投手接連對日本隊的大谷翔平投出「近身球」。這幾球讓部分網友質疑，澳洲隊會不會是故意的？還好大谷翔平有閃過；但也有網友認為，應該純粹是投手的控球不穩。

陳傑憲挨球吻：突發狀況在所難免

中華隊5日對戰澳洲時，陳傑憲挨球吻退場，賽後就有部分網友跑到澳洲投手Jack O'Loughlin的IG上留言洗版，後來該投手則將帳號設為不公開。

事後陳傑憲在IG寫下，「既然發生了就坦然面對，這就是比賽的一部分。在場上每個人都揹負著國家的勝負壓力，突發狀況在所難免，我們彼此尊重，謝謝大家的關心。」呼籲球迷理性看待比賽中的意外狀況。

澳洲投手這2球很靠近大谷翔平

不過，昨日澳洲投手碰上日本隊大谷翔平時，連兩球都非常靠近大谷翔平。所幸大谷翔平見狀後，兩次都馬上往旁邊閃，沒有被球擊中。而台灣電視轉播時，也將該球解讀為「近身球」。

▲日本隊鈴木誠也全壘打，送回大谷翔平追回2分。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

就有不少網友看到這幾球後，忍不住在Threads上發文表示，原以為澳洲打到陳傑憲是失誤，但看到澳洲投手的球一直往大谷翔平身上丟，感覺是故意的；澳洲投手對大谷翔平連續投近身球，實在讓人不禁懷疑是故意的。

其他網友也紛紛在Threads上討論道，「一球往手肘，一球往膝蓋，活該被翔平怒瞪」、「陳傑憲那次就超明顯，我跟我老公講等下大谷說不定也會，他還不相信，還好大谷有閃過」、「而且連續兩次往身體打，就是不讓他打擊，直接保送」、「就算不是故意，沒有道歉或致意，都覺得很沒品」、「多年看球的經驗，我當時就覺得是故意的」。

還有網友說，「大谷可能不會讀人心，但他一定知道你是故意還是不小心」、「是不是故意，大谷最清楚，別忘了他自己也是王牌投手」。但也有網友認為，「我認真覺得是澳洲投手控球不穩，保送這麼多次，很難說是王牌殺手，但我有看到大谷怒瞪那個投手就是了」。

據了解，近身球通常是為了壓迫打者，控制打擊區的空間，但也相對危險，若沒有控制好，並擊中打者，就會變成「觸身球」。

03/07 全台詐欺最新數據

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷翔平急閃　網質疑：很沒品
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷翔平急閃　網質疑：很沒品

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷翔平急閃　網質疑：很沒品

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷急閃

2026世界棒球經典賽C組賽事進入關鍵時刻，中華隊昨日以5比4擊敗韓國，預賽戰績2勝2敗，晉級8強仍保有一線生機，不過最終能否挺進邁阿密，仍得視今（9日）晚間韓國對澳洲之戰結果。台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜上午同框出席活動時，也為中華隊加油打氣。蔣萬安表示，「大家一起跳海豹舞幫韓國隊加油！」希望形成三隊戰績互咬的局面，讓中華隊順利晉級，侯友宜也回憶昨晚邊工作邊看球，直呼贏韓國讓人熱血沸騰，盼全民一起集氣，助中華隊闖進8強。

中華隊經典賽WBC棒球澳洲隊日本隊陳傑憲大谷翔平觸身球近身球

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

