費仔老婆太仙！「把CT加油服」穿成時尚單品　網讚爆：明星等級

▲漢娜非常喜歡歐告。（圖／翻攝自Instagram／hannafairchi）

記者曾筠淇／綜合報導

台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在2026年世界棒球經典賽（WBC）上，因為滿貫全壘打受到關注，連帶太太的美貌也被注意到。費仔的妻子漢娜（Hanna Fairchild）這幾天就穿上中華隊的加油服並拍照，而大票網友一看到便忍不住大讚，「好漂亮，而且她好愛歐告」、「費仔好像肯尼，費太太竟然也好芭比」。

漢娜穿中華隊加油服

費仔的妻子漢娜近日更新IG，可見她穿上中華隊的藍色加油服、戴上印有CT的藍色球帽，手還握著2026 TEAM TAIWAN 歐告布偶，露出甜美笑容。

許多台灣網友看到照片後，都忍不住直呼，「費太太真的好美，給人一種大明星的感覺，比很多歐美女星漂亮超級多」、「這根本就是明星等級的」、「她為什麼可以穿出MLB的感覺」、「美式質感」、「被她穿成我買不起的樣子」、「漂亮的人穿什麼都好看」、「漂亮到在發光」、「他老婆真的有夠美」。

漢娜非常喜歡歐告

費仔此次敲出全壘打後，受到台灣球迷大量關注，他也特別和老婆錄製溫馨影片，向台灣球迷打招呼和道謝。費仔的妻子漢娜（Hanna Fairchild）則在影片中，特別點名了中華隊吉祥物「歐告」，笑稱「牠是我的最愛」。就有網友直呼，漢娜彷彿變成「歐告」的最佳代言人，讓許多人都想入手了。