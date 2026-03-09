　
費仔老婆太仙！「把CT加油服」穿成時尚單品　網讚爆：明星等級

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram／hannafairchi）

▲漢娜非常喜歡歐告。（圖／翻攝自Instagram／hannafairchi）

記者曾筠淇／綜合報導

台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在2026年世界棒球經典賽（WBC）上，因為滿貫全壘打受到關注，連帶太太的美貌也被注意到。費仔的妻子漢娜（Hanna Fairchild）這幾天就穿上中華隊的加油服並拍照，而大票網友一看到便忍不住大讚，「好漂亮，而且她好愛歐告」、「費仔好像肯尼，費太太竟然也好芭比」。

漢娜穿中華隊加油服

費仔的妻子漢娜近日更新IG，可見她穿上中華隊的藍色加油服、戴上印有CT的藍色球帽，手還握著2026 TEAM TAIWAN 歐告布偶，露出甜美笑容。

許多台灣網友看到照片後，都忍不住直呼，「費太太真的好美，給人一種大明星的感覺，比很多歐美女星漂亮超級多」、「這根本就是明星等級的」、「她為什麼可以穿出MLB的感覺」、「美式質感」、「被她穿成我買不起的樣子」、「漂亮的人穿什麼都好看」、「漂亮到在發光」、「他老婆真的有夠美」。

漢娜非常喜歡歐告

費仔此次敲出全壘打後，受到台灣球迷大量關注，他也特別和老婆錄製溫馨影片，向台灣球迷打招呼和道謝。費仔的妻子漢娜（Hanna Fairchild）則在影片中，特別點名了中華隊吉祥物「歐告」，笑稱「牠是我的最愛」。就有網友直呼，漢娜彷彿變成「歐告」的最佳代言人，讓許多人都想入手了。

費仔老婆太仙！「把CT加油服」穿成時尚單品　網讚爆：明星等級
費仔辣妻「熱愛歐告吉祥物」原因曝光

費仔老婆太仙！「把CT加油服」穿成時尚單品　網讚爆：明星等級

費仔妻超愛歐告吉祥物　原因曝光

中華隊台美混血大物費仔(Stuart Fairchild)妻子漢娜(Hanna Fairchild)拿著中華隊吉祥物「歐告」拍照，超美的模樣讓「歐告」玩偶一上架就被搶光，漢娜也透露這麼喜歡歐告的原因，她覺得歐告和愛犬歐利(Ollie)長得很像，IG上還有歐利專屬相簿，不難看出費仔夫婦是貓派還是狗派了。

麻醉醒來「急問台灣贏了嗎」　下秒1反應！網暖爆

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線

中華隊贏球瞬間！機長馬上廣播　乘客歡呼

費仔連2天開轟「網喊發健保卡」　2方式最快

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

