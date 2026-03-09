台灣燈會周邊假日住房率成長34%　嘉義市也達9成以上

▲台灣燈會3月3日至3月15日在嘉義縣政府前廣場舉辦。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

台灣燈會3月3日至3月15日在嘉義縣政府前廣場舉辦，根據觀光署統計，展區鄰近的嘉義縣朴子及太保地區假日住房率已達95%至100%，成長幅度超過34%，嘉義市假日住宿率也超過9成，平日住宿率則維持在6成。

今年台灣燈會展區達36公頃，共有1個主燈、2個副燈、4個迎賓門、23個主題燈區及600個以上作品，涵蓋中、日、韓藝術家創作；其中，超級瑪利歐展區除了有10公尺高的瑪利歐主燈，還有獨立的紀念品商店，吸引不少民眾排隊拍照打卡。

根據觀光署統計，2022年至2025年台灣燈會參觀人數，依序為1155萬人次、1235 萬7162人次、1520萬7539人次、2030萬人次，預估今年到訪人次會再創下新高。

觀光署表示，今年賞燈熱潮同步帶動嘉義縣市在地觀光與消費動能。在住宿市場方面，鄰近的嘉義縣朴子及太保地區假日旅宿住房率已達95%至100%，嘉義市的假日住宿率也超過9成，考量假日旅宿一房難求，鼓勵民眾多利用平日規劃「賞燈加住宿」的二日遊行程。

觀光署也說，今年商圈人潮與消費也同步升溫，嘉義縣政府初步評估，朴子魅力商圈與文化商圈營業額成長約30%至50%，水上與布袋商圈遊客人數也增加約30%；而嘉義市商圈近期營業額也連帶成長約3成，此次活動將為在地挹注230億元觀光商機。

觀光署呼籲，隨著燈會展期進入最後一周，民眾可多利用平日前來賞燈，以避開假日人潮高峰，另建議提前規劃交通方式，並多利用大眾運輸工具，配合現場動線指引與交通疏導措施。