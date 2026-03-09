　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣燈會周邊假日住房率成長34%　嘉義市也達9成以上

▲▼台灣燈會。（圖／記者周湘芸攝）

▲台灣燈會3月3日至3月15日在嘉義縣政府前廣場舉辦。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

台灣燈會3月3日至3月15日在嘉義縣政府前廣場舉辦，根據觀光署統計，展區鄰近的嘉義縣朴子及太保地區假日住房率已達95%至100%，成長幅度超過34%，嘉義市假日住宿率也超過9成，平日住宿率則維持在6成。

今年台灣燈會展區達36公頃，共有1個主燈、2個副燈、4個迎賓門、23個主題燈區及600個以上作品，涵蓋中、日、韓藝術家創作；其中，超級瑪利歐展區除了有10公尺高的瑪利歐主燈，還有獨立的紀念品商店，吸引不少民眾排隊拍照打卡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據觀光署統計，2022年至2025年台灣燈會參觀人數，依序為1155萬人次、1235 萬7162人次、1520萬7539人次、2030萬人次，預估今年到訪人次會再創下新高。

觀光署表示，今年賞燈熱潮同步帶動嘉義縣市在地觀光與消費動能。在住宿市場方面，鄰近的嘉義縣朴子及太保地區假日旅宿住房率已達95%至100%，嘉義市的假日住宿率也超過9成，考量假日旅宿一房難求，鼓勵民眾多利用平日規劃「賞燈加住宿」的二日遊行程。

觀光署也說，今年商圈人潮與消費也同步升溫，嘉義縣政府初步評估，朴子魅力商圈與文化商圈營業額成長約30%至50%，水上與布袋商圈遊客人數也增加約30%；而嘉義市商圈近期營業額也連帶成長約3成，此次活動將為在地挹注230億元觀光商機。

觀光署呼籲，隨著燈會展期進入最後一周，民眾可多利用平日前來賞燈，以避開假日人潮高峰，另建議提前規劃交通方式，並多利用大眾運輸工具，配合現場動線指引與交通疏導措施。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
丟臉丟到東蛋？台球迷「留滿地垃圾照」瘋傳　日媒揭真相：AI造
王鴻薇出手！發函政院、華航說明卓榮泰包機費用　須今下班前回覆
快訊／以色列5比0完封尼加拉瓜
59歲王祖賢仙氣炸裂！　現身頌缽會美照瘋傳
「這不是新光三越！」東蛋美食街贏韓瞬間炸裂　5.2萬人看哭
台股千家下跌！　法人看「恐慌指數」分析
陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷翔平急閃　網質疑：很沒品
日本隊隱藏功臣是他！上壘率7成27　數據壓過大谷、鈴木

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台人擠爆東京巨蛋　日本友人「曝1大忌」：別幫中華隊加油！網秒懂

撂倒韓國感觸多！運彩公會理事長：每年400億才撐得起台灣之光

「這不是新光三越！」東蛋美食街贏韓瞬間炸裂　5.2萬人看哭

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷翔平急閃　網質疑：很沒品

「決死頭部滑壘」原因曝光　陳傑憲：下一次還是會這麼做！球迷噴淚

澳洲對日本拿下3分！她驚中華隊「第1場輸了不算差」　網：C組黑馬

台灣燈會周邊假日住房率成長34%　嘉義市也達9成以上

大票人震驚「陳傑憲怎麼在那？」　球迷真實反應曝光：邊牧關不住

鯉魚潭翻船「業者營運全停」　縱管處：籲花蓮縣府訂自治法規

雪霸百年霧社櫻王綻放8成　賞「3月雪」要有大塞車準備

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

台人擠爆東京巨蛋　日本友人「曝1大忌」：別幫中華隊加油！網秒懂

撂倒韓國感觸多！運彩公會理事長：每年400億才撐得起台灣之光

「這不是新光三越！」東蛋美食街贏韓瞬間炸裂　5.2萬人看哭

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷翔平急閃　網質疑：很沒品

「決死頭部滑壘」原因曝光　陳傑憲：下一次還是會這麼做！球迷噴淚

澳洲對日本拿下3分！她驚中華隊「第1場輸了不算差」　網：C組黑馬

台灣燈會周邊假日住房率成長34%　嘉義市也達9成以上

大票人震驚「陳傑憲怎麼在那？」　球迷真實反應曝光：邊牧關不住

鯉魚潭翻船「業者營運全停」　縱管處：籲花蓮縣府訂自治法規

雪霸百年霧社櫻王綻放8成　賞「3月雪」要有大塞車準備

朱宇謀女友愛愛一半「轉身摺衣」！解嗨行徑超傻眼　他反遭虧技術差

不生也老得快？　芬蘭研究曝：女性「生2至3個」生理指標最健康

好市多「加油站優惠」限時1天！滿額送250元購物券

男子持刀硬闖喊「上帝要我來」　總統府：無人員受傷府區安全無虞

丟臉丟到東蛋？台球迷「留滿地垃圾照」瘋傳　日媒揭真相：AI造假

台中「150家金雞母」組成　建商卡位重壓文心路

桃園視障男外出買餐迷途路旁　警一眼認出助其返家

王鴻薇出手！發函政院、華航說明卓榮泰包機費用　須今下班前回覆

費仔連2天開轟「網喊發健保卡」　專家揭2方式最快

高雄分署25年首見！遠航麥道MD-82客機下周拍賣　800萬起標

【費仔再轟全壘打】台韓戰8局上半轟出逆轉2分砲！轉播應援團歡呼炸裂！ #WBC

生活熱門新聞

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

溼答答！　4天雨最大

探8℃！　強冷空氣來了

剩8℃！　最冷時間曝

看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂

倒春寒！　又要跌破10℃

冷氣團接力　2波大降溫下探12℃

一年多93萬！　他「勞退收益」入帳炸鍋

快訊／今變天越晚越冷　3縣市大雨特報

童年回憶掰了！高雄知名探索樂園宣布熄燈

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷急閃

球迷觀戰「默默1舉動」瘋傳　日本人：難怪我愛台灣

網瘋傳「佛光山啦啦隊」祈福唸：經典賽中華隊

陳冠宇爆哭撞臉王世堅！百萬人笑瘋：看完回不去

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

溼答答！　4天雨最大

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

日本助台灣保命！晉級8強條件曝

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

探8℃！　強冷空氣來了

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

韓媒形容陳傑憲發言像大谷翔平

美記批低級失誤害大谷滿壘沒得打

剩8℃！　最冷時間曝

看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面