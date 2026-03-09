　
社會 社會焦點 保障人權

京華城案宣判前2天　柯文哲想赴日參加兒畢典「盡陪伴責任」

▲▼陳佩琪分享兒子柯傅堯與柯文哲一同吃飯的畫面。（圖／翻攝臉書／陳佩琪）

▲陳佩琪分享兒子柯傅堯與柯文哲一同吃飯的畫面。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨創黨主席柯文哲被控於京華城等案涉犯貪污、侵占等罪嫌，去年（2025年）9月交保停押、限制出境出海至今，一審台北地院訂於本月（3月）26日上午宣判，柯想參加兒子本月24日的日本東京大學博士班畢業典禮，今（9日）委任律師蕭奕弘到北院遞狀，聲請本月23日到25日暫時解除出境限制以便赴日，蕭奕弘表示，沒提供擔保金、人保或責付對象，靜待合議庭裁定。

蕭奕弘今上午9點30分，與民眾黨立院黨團主任陳智菡到北院遞狀，受訪時指出，柯文哲收到兒子柯傅堯的指導教授邀請函，到日本參加本月24日兒子的東京大學博士班畢業典禮，因此聲請本月23日到25日之間，暫時解除出境限制。

▲▼柯文哲今（9日）委任律師蕭奕弘向台北地院遞狀，聲請本月（3月）23日到25日暫時解除出境限制，以便他赴日參加24日兒子柯傅堯的東京大學博士班畢業典禮。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲今（9日）委任律師蕭奕弘向台北地院遞狀，聲請本月（3月）23日到25日暫時解除出境限制，以便他赴日參加24日兒子柯傅堯的東京大學博士班畢業典禮。（圖／記者黃哲民攝）

蕭奕弘表示，柯文哲目前經濟狀況比較困難，應該無法支付額外保證金，所以聲請狀沒提出保證金，交給合議庭裁定，看結果再說，經媒體追問，蕭奕弘表示，聲請狀也沒提出人保、沒列出柯出境可供責付對象，「因為柯先生不想麻煩其他人」。陳智菡從旁表示，有多位立委願接受責付，蕭強調：「我非常樂意被責付，陪他去日本，把他帶回來！」

至於柯文哲聲請於宣判日前夕出國，是否被妻子陳佩琪要求才提出，蕭奕弘表示並非如此，而是東大博士班畢業典禮正好訂在宣判前2天，不是刻意選在宣判前出境。

▲▼柯文哲今（9日）委任律師蕭奕弘向台北地院遞狀，聲請本月（3月）23日到25日暫時解除出境限制，以便他赴日參加24日兒子柯傅堯的東京大學博士班畢業典禮。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲今（9日）委任律師蕭奕弘向台北地院遞狀，聲請本月（3月）23日到25日暫時解除出境限制，以便他赴日參加24日兒子柯傅堯的東京大學博士班畢業典禮。（圖／記者黃哲民攝）

陳智菡解釋，柯文哲事先衡量自身因素與外界觀感，幾經思考，這是兒子的重要時刻，希望出席畢業典禮，盡到父親陪伴的責任、親身參與兒子的重要時刻，因此提出本件聲請。

陳智菡表示，柯傅堯上月（2月）底收到教授的電子郵件，告知家長可出席畢業典禮入場觀禮，柯傅堯本月2日回函教授表示父親有些法律限制，接著本月4日收到教授的書面英文邀請函，期間得知辜仲諒因案審理期間，多次獲准暫時解除出境限制，才曉得能短期請假出國，所以盡快聲請，盼能順利出席兒子博士班畢業典禮。

▲▼柯文哲今（9日）委任律師蕭奕弘向台北地院遞狀，聲請本月（3月）23日到25日暫時解除出境限制，以便他赴日參加24日兒子柯傅堯的東京大學博士班畢業典禮。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲聲請暫時解除出境限制，附上兒子的東京大學教授英文邀請函為證。（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲因涉犯京華城案與政治獻金案，去年9月5日交保7000萬元停止羈押禁見，限制住居與限制出境、出海8個月，並佩戴科技監控防逃設備，期限至今年5月初，去年12月24日北院一審辯論終結時，合議庭准許柯解除限制住居，以便他探母過夜與參加活動，但諭知他與同案被告應曉薇、沈慶京及李文宗於3月26日須到庭聆判，若不到庭可拘提。

03/07 全台詐欺最新數據

松山文創店家10枚硬幣戒指遭竊！粗估損失逾4萬　業者：心好累

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

