中傳媒大學砍16個系別！攝影、翻譯入列　AI普及進入「人機分工」時代

▲中國傳媒大學黨委書記廖祥忠。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

中國傳媒大學傳出將撤銷16個本科專業，也就是專業科系，包括漫畫、波斯語、越南語、貿易經濟、公共事業管理、數學與應用數學、電子科學與技術再加上翻譯、攝影、漢語言等，反映出在AI浪潮下的傳統教育事業也出現因應新世代、新趨勢的變革和衝擊。

《瀟湘晨報》報導，全國政協委員、中國傳媒大學黨委書記廖祥忠表示，去年，中國傳媒大學一口氣砍掉了翻譯、攝影等 16 個本科專業和方向。因為未來是「人機分工時代」，教育變革迫在眉睫，課堂教學需進行徹底重構。

廖祥忠強調，「形式改變、內容改變，還要改變思路。這門課知識點是哪裡？難點在哪裡？和未來的對接點在哪裡？還要解決破解之道，剩下的交給 AI，讓學生去學習。」

據了解，中國傳媒大學雖一口氣砍掉未來可能被AI替代掉的相關專業學習科系，然而，智慧傳播、數位媒體等新興學科內，卻新增智慧影像藝術、遊戲藝術設計等相關科系專業，將節省後的師資、經費等資源，重點集中投入到培養駕馭AI的創造者。

此外，包括吉林大學、華東師範大學、南昌大學等知名學校，也陸續汰換部分與藝術有關的科系，朝大陸教育部新訂定的數字戲劇（數位戲劇）、智慧影像藝術、遊戲藝術設計、虛擬空間藝術等專業科系調整，其背後深層因素便是希望學生能體認到，不是藝術式微，而是未來社會不再需要「只會畫畫，但不會使用AI的學生。」

