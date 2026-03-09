波灣多國遭空襲巴林32傷　沙國警告伊朗：將成最大輸家

▲伊朗無人機在巴林首都麥納瑪（Manama）上空遭攔截。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）近日才向鄰國道歉，稱已批准停止攻擊鄰國，除非遭受這些國家的攻擊。只不過伊朗選出新任最高領袖之後再度發動新一輪飛彈與無人機攻勢，中東國家巴林、科威特、卡達都遭受空襲，目前沙烏地阿拉伯已對伊朗祭出警告，而以色列軍方則是宣布對伊朗發動新一輪進攻。

新最高領袖出爐 伊朗又開轟

伊朗國際報導，哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）被任命為伊朗新一任最高領袖之後，伊朗革命衛隊宣布，伊朗展開代號「Aliyyan waliyy Allah」的攻勢，發射一系列飛彈與無人機，包括液態與固態燃料飛彈。

根據伊朗國營媒體發布的飛彈照片，可見飛彈上印著「Labbayk, Seyyed Mojtaba」的字樣，顯示軍方向新任最高領袖公開表達效忠。

Iranian state media published an image of a missile bearing the phrase “Labbayk, Seyyed Mojtaba” (At your service Seyyed Mojtaba), in what appeared to be a display of the military’s pledge of allegiance to the new supreme leader. https://t.co/FHZPTY3VMB pic.twitter.com/EkKKosaEzN — Iran International English (@IranIntl_En) March 9, 2026

波灣多國遭到空襲

根據CNN，波灣多國截至9日面臨空襲。巴林國家通訊中心（NCC）透露，伊朗無人機攻擊距離首都約5公里的斯特拉（Sitra），被鎖定的目標是靠近能源基礎設施的居民住宅區，造成重大破壞，至少32人受傷，其中4人傷勢嚴重，傷者除了包含一名17歲少女與2名小男孩外，還有只有2個月大的嬰兒。

科威特國民警衛隊稱，9日凌晨擊落一架無人機。卡達國防部則在社群平台X發文表示，武裝部隊9日攔截一枚飛彈。

以色列新一輪進攻 沙烏地阿拉伯警告

以色列軍方表示，鎖定伊朗中部發動新一輪進攻；在此之際，伊朗媒體通報，首都德黑蘭發生多起爆炸。

沙烏地阿拉伯則是對伊朗發出警告，稱若繼續攻擊阿拉伯國家，伊朗將成為最大輸家。沙國外交部透過聲明中表示，「伊朗方面並未實踐這項表態，無論是在伊朗總統演說期間或之後皆然。伊朗持續以毫無事實根據的拙劣藉口進行侵略行動」，且伊朗的攻擊意味著進一步的升級，這將對雙方現階段及未來的關係產生嚴重影響。

▼沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）遇襲 。（圖／路透）