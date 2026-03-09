雪霸百年霧社櫻王綻放8成　賞「3月雪」要有大塞車準備

▲雪霸國家公園內北台灣最大的「櫻王」3月初逐漸盛開，花瓣皎潔雪白如雪，目前花已開接近8成，本週開始進入盛花期。（圖／雪霸國家公園管理處提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣泰安鄉、雪霸國家公園內北台灣最大的「櫻王」3月初逐漸盛開，花瓣皎潔雪白如雪，雪霸國家公園管理處今（9）日指出，隨著氣溫回升，目前花已開接近8成，本週開始進入盛花期，預估再3至5天就會滿花全開，歡迎欣賞櫻王「三月雪」的迷人風采，但停車空間有限，呼籲遊客要有塞車的心理準備。

雪霸國家公園觀霧遊憩區觀霧山莊前的霧社櫻，去年丈量胸徑81.2公分，今年81.9公分、多了0.7公分，樹齡推估近百年，被公認是北台灣最大株的霧社櫻，擁有「霧社櫻王」美譽。據指出，霧社櫻是台灣特有種，該品種因最早在南投縣霧社被發現，學界便以「霧社」命名，花瓣潔白如雪，有別常見花瓣紛紅的山櫻，每年3月是霧社櫻的開花期，吸引遊客爭相欣賞櫻王「三月雪」的迷人風采。

雪管處指出，1月下旬起各地櫻花陸續接力綻放，位於中海拔的觀霧遊憩區，依據雪管處及林保署現場同仁監測，今年雖然比較晚開花，不過隨著氣溫回升，目前花已開接近8成，這個星期開始將進入盛花期，預估再3至5天就會滿花全開，現在安排走一趟觀霧，仍能趕上今年的霧社櫻王之約。

雪管處表示，除了霧社櫻外，觀霧的森林亦蘊含豐富多樣的植物景觀，包括一級保育類寬尾鳳蝶唯一食草的臺灣檫樹，目前也正值開花，從大鹿林道16K、山椒魚生態中心、觀霧山莊及大鹿林道東線3K一帶，可以觀賞美麗的台灣檫樹鵝黃色花朵，也可以安排大鹿林道東線騎自行車至定點賞花並可在沿線日治駐在所停留欣賞人文遺蹟。

觀霧山椒魚生態中心周邊，中海拔霧社櫻已接近盛開，笑靨花、台灣黃菫、胡麻花、山胡椒也正逐日開放，花團錦簇美不勝收，今年2月剛整修完成重新開放的雲霧步道周圍，馬醉木、柃木、細葉杜鵑也將陸續綻放，走累了在雲霧步道觀景平台眺望觀霧森林大景及聖稜線，更能感受森林春景帶來滿滿的能量。

雪管處指出，觀霧地區現有停車格位150個，臨時停車區估計可停150部車，停車飽和量僅300輛車，每年櫻王綻放時節，都湧進眾多遊客賞花，呼籲民眾可能要有大塞車的心理準備。