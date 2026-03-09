2026台灣燈會推低碳好禮　平日搭接駁車限量送乖乖

▲ 2026台灣燈會搭接駁送乖乖，低碳逛燈會。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

想看 2026 台灣燈會卻擔心塞車塞到心累嗎？嘉義縣政府這回出奇招，要讓大家「乖乖」搭車去賞燈！為了推廣低碳旅遊並響應 ESG 環保理念，嘉義縣政府特別與國民零食龍頭「乖乖」跨界合作，推出「搭接駁送乖乖」超萌活動。只要在指定平日時段搭乘接駁車，下車就有驚喜零食等著你，邀請全國民眾一起「搭接駁、領乖乖、愛地球」！

嘉義縣政府表示，這次活動特別挑選在 3月9日（一）至12日（四） 平日時段，每天下午 2 時起在接駁車下車點準時發放。現場準備了四款經典口味：鹹甜涮嘴的「五香風味」、香辣過癮的「香辣風味」，還有大小朋友都愛的「孔雀奶脆餅乾」及「孔雀香酥脆香魚口味」。

不過，口味採「隨機發送」，想吃到哪一款全看手氣！每日限量 3,000 包，每人限領 1 包，數量有限，送完就只能看別人吃囉！縣府呼籲大家：「早點搭車、早點領，領完乖乖剛好逛燈區！」

為了讓大家逛燈會像「乖乖」一樣順口，嘉義縣政府規劃了 4 處超方便的接駁站點，不管你是搭火車、高鐵還是開車族，都能輕鬆轉乘：

台鐵嘉義站（文創園區）

嘉義棒球場（KANO公園）

高鐵嘉義站接駁區

朴子轉運站

嘉義縣政府表示，2026 台灣燈會不僅有璀璨奪目的主燈與藝術展演，更希望將「永續、環保」的理念融入其中。透過這份貼心的「乖乖小禮物」，希望能讓遊客的賞燈之旅從起點就充滿歡笑。搭乘接駁車不僅能避開會場周邊的交通管制，還能為地球減碳出一份力，絕對是內行人的首選方案。