生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冷氣團南下最冷探12度　北東濕答答「高山有望迎雪」

記者周湘芸／台北報導

今、明天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，低溫下探12度，加上華南雲雨區影響，北部及東半部感受濕涼，要留意較大雨勢，3000公尺以上高山有降雪機率。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員朱美霖表示，未來一周受到兩波冷空氣影響，預計為大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團強度，北台灣天氣有較大起伏，中南部輻射冷卻影響下，早晚氣溫偏低。

朱美霖指出，昨天至今天清晨基隆北海岸、大台北山區都有明顯降雨，今天清晨北方高壓逐漸南下，台灣受冷氣團影響，東北風增強，目前迎風面有些降雨，氣溫會逐漸下降，隨著中層雲系通過，今天下半天至明天上半天除了北部、東半部降雨明顯，西半部雲量也增多，中南部有零星降雨。

她表示，今、明天強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團，及華南雲雨區影響，天氣較為濕涼，基隆北海岸、大台北山區及東北部有明顯雨勢，桃園以北、東半部陰天有雨，今天下半天至明天上半天中南部山區也有零星降雨。另外，今、明天3000公尺以上高山有降雪機率。

她表示，周三白天冷氣團減弱，水氣減少，轉為乾冷型態，要留意輻射冷卻造成低溫，僅花東及恆春有零星降雨。周四另一波冷氣團南下，西半部多雲到晴，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，桃園以北為零星雨。周五降雨更少，各地晴到多雲。

溫度方面，朱美霖指出，未來一周受到兩波冷氣團影響，今、明天北台灣溫度偏低，白天高溫16至17度，低溫12至14度，可能達到強烈大陸冷氣團程度，周三清晨輻射冷卻影響，中部以北及東北部低溫14度，中南部感受也偏冷。周四下一波冷空氣影響，各地早晚降溫更有感，白天高溫都在20度以下，預計周六白天才會回溫，要留意日夜溫差大。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

