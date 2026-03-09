主人急逃杜拜「大量貓狗丟街頭」　獸醫揭：健康寵物被送來安樂死

▲網路上流傳，寵物犬被主人綁在街頭柱子上拋棄的畫面。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

中東情勢緊張，許多居住在杜拜的外籍人士為了遠離戰火，紛紛搭機離開該地，卻導致大量寵物被遺棄在街頭，甚至有許多獸醫表示，他們遇到許多即將離開當地主人提出將寵物安樂死的要求。

戰火無情棄養 街頭驚見大量毛孩

伊朗與以色列的軍事衝突導致全球航空大亂，大批航班被迫停飛或取消，許多受困在當地的外籍人士正在尋找能盡快離開當地的方式，卻傳出許多主人因為不想支付搬遷寵物等相關費用，導致大量寵物被遺棄在街頭。

當地動物救援中心志工表示，有人把寵物貓遺棄在她家門前，只留下紙條表示，「因為這裡的情況，我得離開了」。還有其他志工表示，每天都會在群組與網路上看到，大量寵物被遺棄在街頭，還有寵物犬被拴在柱子上，身旁沒有留任何食物和水。

動物收容所塞爆 大量飼主要求安樂死寵物

當地收容所表示，他們現在收容的動物數量已經遠遠超過所能負擔的量，每天都會收到數十則訊息，都是要離開的主人，希望收容所能夠幫忙收容寵物的訊息，甚至還有獸醫證實，有許多主人會把健康的寵物帶到診所要求安樂死。

志工表示，「大多數獸醫都會把這些寵物轉送到我們這邊來，但我們已經滿了，也不知道能怎麼辦」，除了譴責那些拋棄寵物的主人，也希望政府能夠幫忙採取更多措施，確保這些被拋棄寵物能獲得照顧。