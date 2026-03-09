「這不是新光三越！」東蛋美食街贏韓瞬間炸裂　5.2萬人看哭

▲東蛋美食街坐滿台灣球迷。（圖／周小姐授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰昨（8）日引爆全台熱血，中華隊在10局延長賽以5：4險勝韓國，不僅球場內歡聲雷動，這股士氣甚至蔓延到場外。有網友捕捉到東京巨蛋美食街的熱血一幕，當勝利入袋瞬間，台灣球迷激動狂喊「Team Taiwan」，畫面也狂吸5.2萬人按讚，紛紛驚呼「這確定不是新光三越美食街嗎？」

東蛋美食街也淪陷！大螢幕轉播勝利瞬間「全場暴動」

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友在Threads曬出影片，只見東京巨蛋美食街的大螢幕正同步轉播台韓大戰，在中華隊奪下最後一個出局數、確定寫下WBC史上首度贏韓的紀錄後，原本安靜用餐的區域瞬間炸裂。

大批台灣人起身揮手、歡呼，齊聲高喊「Team Taiwan」，場面壯觀且感人，讓原PO忍不住興奮直呼，「美食街也是台灣主場！」

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

熱血畫面狂吸5.2萬讚 網驚：以為新光三越美食街

這段「東京變主場」的影片，狂吸超過5.2萬讚，網友們紛紛回應，「台灣人真的真的真的好可愛，好珍貴」、「喜歡台灣人瘋起來的樣子」、「端著盤子走進美食街的日本人：等等我什麼時候出國了？」「放眼望去全都是自己人」、「現在東京是已經被台灣人攻佔了嗎？太扯了」、「不說還以為是在台灣新光三越的美食街」、「確定是東京嗎？」、「我喜歡這樣的台灣！贏的時候一起流下感動的淚水，互相擁抱」。

2026經典賽狂潮：全東京都是台灣遠征軍

另外，隨著2026年經典賽戰況進入白熱化，除了東京巨蛋內部的萬人應援，場外周邊百貨、餐飲區幾乎隨處可見台灣球迷的身影，彷彿整個東京都被「Team Taiwan」包圍。

．周小姐授權引用。

►台韓大戰「最後一球」 敵營視角曝光！台網嗨翻：都是我們的人

►大票人震驚「陳傑憲怎麼在那？」 球迷真實反應曝光：邊牧關不住