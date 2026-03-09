台61北上桃園觀音段5大小車追撞　2命危3傷全線封閉3小時

▲台61線今晨發生5大小車碰撞事故，造成2命危3輕傷。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區台61線高架北上43.7k處9日清晨發生嚴重車禍，鍾姓男子駕駛自小客車與劉姓男子駕駛小貨車發生事故後停於路中，曳引車司機黃男閃避時導致載運土方大量散落，後方曳引車及小客車煞車不及追撞小客、貨車，造成鍾、黃2男沒有生命跡象及其他3人輕傷。這起5車碰撞事故也造成台61線北上觀音路段全線封閉約3小時，詳細肇事原因仍有待警方調查釐清。

▲▼因事故停於路中的小客車及小貨車再度遭撞，車輛毀損嚴重。（圖／大園警分局提供）

警方調查，鍾男與劉男所駕駛2車先發生事故停於路中，載有土方的曳引車司機黃男見狀向左閃避後至前方路肩等待，雖未擦撞但車身向左傾斜時導致土方大面積滲漏至事故2車的後方。接著另一部曳引車因地面污泥煞車不及並直撞兩車，緊跟的小客車再度撞上，形成5車碰撞車禍。

最先停於路中的小客車和小貨車受損嚴重，2名駕駛命危，一名送至聯新外科OHCA，疑似胸骨骨折；一名送至桃園醫院新屋分院外科OHCA，疑似右腳骨折。

大園警分局獲報立即啟動交通快打，由觀音分駐所所長吳邦丞擔任快打指揮官1名、指派交通分隊1名、草漯所1名、觀音分駐所1名，合計4名於現場疏導，警示車輛降低車速，並請交通局協助CMS及警廣通報台61線43公里處北上車流全線封閉，請用路人改道，並協請楊梅分局於永安匝道北上先行封閉。7時36分由中壢工務段派員清潔、8時5分大型拖吊車到場排除、9時8分中壢工務段持續清潔外側地面，車輛均可緩慢通行。