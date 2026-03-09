　
地方 地方焦點

太平洋燈會溫馨閉幕！YOYO家族唱跳同樂　360秒煙火點亮夜空

▲▼2026花蓮太平洋燈會8日晚間於日出大道主展區溫馨感動閉幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲2026花蓮太平洋燈會8日晚間於日出大道主展區溫馨感動閉幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

2026花蓮太平洋燈會8日晚間於日出大道主展區迎來溫馨感動的閉幕典禮，晚會由「秀林國中原舞團」震撼揭幕，並在「YOYO家族」的歡樂帶動下嗨到最高點。尾聲更透過「永續恩典：傳遞希望之光」儀式與360秒璀璨星空煙火，象徵「為花蓮種光，就是為下一代種下希望」，寫下最動人的永續篇章。

▲▼2026花蓮太平洋燈會8日晚間於日出大道主展區溫馨感動閉幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府表示，總計今年燈會晚間共吸引超過80萬人次觀展，含白天觀展總人次超過130萬人次，不但為附近東大門夜市帶來人潮，燈會活動結合店家更為金三角商圈增添商機，也為長達一個月的展期畫下完美句點。

▲▼2026花蓮太平洋燈會8日晚間於日出大道主展區溫馨感動閉幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

燈會閉幕開場由在地青年學子組成的「秀林國中原舞團」，以充滿爆發力的傳統原民樂舞，展現花蓮厚實的文化底蘊與原鄉生命力。緊接著，風靡兒童界的超人氣卡司「YOYO家族」登場，大哥哥大姊姊帶來耳熟能詳的歡樂組曲，瞬間將燈會變成大型親子同樂會。花蓮縣政府指出，今年燈會主打「共創」，從邀請學童參與光影創作，到展區內互動同樂的裝置巧思，都是希望能打造出屬於全家人的光影樂園。

▲▼2026花蓮太平洋燈會8日晚間於日出大道主展區溫馨感動閉幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

晚會最感人的亮點落在「永續恩典：傳遞希望之光」儀式。在全場民眾的見證下，象徵光明、創意與生命力的提燈，交接至花蓮下一代手中。這份充滿巧思的安排不僅象徵薪火相傳，更精準傳達了「在花蓮種光，就是為下一代種下希望」的核心理念，期盼這份永續的亮光能陪伴孩子們勇敢茁壯。

▲▼2026花蓮太平洋燈會8日晚間於日出大道主展區溫馨感動閉幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

隨後，長達360秒的「閉幕星空煙火秀」點亮夜空，交織出絕美的立體畫卷，現場民眾紛紛舉起手機紀錄這璀璨的一刻。晚間10點01分全區正式熄燈，2026花蓮太平洋燈會圓滿落幕。縣府特別感謝全國鄉親一個月來的熱情支持，讓光再次躍進洄瀾、看見奇蹟，並與大家相約：「太平洋燈會，我們明年花蓮再見！」

▲▼2026花蓮太平洋燈會8日晚間於日出大道主展區溫馨感動閉幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

更多詳情請至:
2026花蓮太平洋燈會官方網站 https://lantern.hl.gov.tw/
花蓮觀光資訊網https://tour-hualien.hl.gov.tw/
花蓮觀光粉絲團 https://reurl.cc/dqv7E6
花蓮旅遊小助理 https://hualien.travel/ai-service/
 

