松山文創店家10枚硬幣戒指遭竊！粗估損失逾4萬　業者：心好累

3月8日16時42分許，北市信義區松山文創園區一處店家發生店內商品竊盜案件。信義警方表示，店家謝姓報案人於當日18時35分向警方報案，指出店內最少10枚以外國硬幣翻製而成的戒指遭竊，初步估計損失金額約新台幣4萬餘元。



經警方調閱案發地周邊監視器，初步發現一名身分不詳男子於上述時間進入店內，徒手拿取商品後離去。警方目前持續調閱周邊監視器影像，追查相關行動軌跡，以釐清涉案男子身分，後續將依法通知到案說明，相關案情仍待進一步調查。



遭竊店家業者在社群平台Thtreads上貼文表達無奈：「在來松菸之前我真的很天真，天真到從來沒想過自己上班會一直遇到小偷，到底為什麼要這樣？我真的覺得好累。」業者也指出，事件發生後已對工作環境產生心理壓力，「我現在已經有陰影，一有客人進來我滿腦子只擔心東西會不會被偷，根本沒辦法好好工作。」對於涉嫌竊取商品的男子，業者亦在貼文中批評：「這位阿公，你真的很惡劣。」



警方提醒，公共場所人潮眾多時，店家與民眾應加強留意財物保管及周邊環境安全，如發現可疑人士或異常情形，可即時撥打110通報警方到場處理，以降低竊盜案件發生風險。



