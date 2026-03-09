　
社會 社會焦點 保障人權

台南WBC轉播現場爆衝突！女踩踏國旗畫面曝　警將通知到案

記者林東良／台南報導

世界棒球經典賽（WBC）賽事熱潮延燒，台南市政府永華市政中心西側戶外轉播現場，8日下午卻傳出衝突事件，1名女子疑與現場民眾發生口角爭執，警方到場處理後女子離去，但事後有民眾將女子疑似踩踏國旗畫面上傳網路，引發關注。台南市警四分局表示，已掌握該女子身分，將通知到案說明，若查證涉及毀損國旗罪，將依法函送台南地檢署偵辦。

▲台南市政府永華市政中心西側轉播WBC賽事現場傳女子踩踏國旗糾紛，警方到場處理並掌握涉事女子身分，將依法通知到案調查。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

▲台南市政府永華市政中心西側轉播WBC賽事現場傳女子踩踏國旗，警方掌握該女身分，將通知到案調查。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

▲台南市政府永華市政中心西側轉播WBC賽事現場傳女子踩踏國旗糾紛，警方到場處理並掌握涉事女子身分，將依法通知到案調查。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

台南市警四分局副分局長林佳輝指出，8日下午1時50分許，警方在永華市政中心西側轉播WBC賽事活動現場巡邏時，發現1名女子與現場民眾發生口角糾紛，員警立即上前處理。該名女子當時情緒一度激動，經員警制止並加以安撫後，女子隨即離開現場，現場秩序未再擴大。

▲台南市政府永華市政中心西側轉播WBC賽事現場傳女子踩踏國旗糾紛，警方到場處理並掌握涉事女子身分，將依法通知到案調查。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

不過，事後有民眾在社群平台上傳相關影片，指稱該女子在警方到場前曾踩踏國旗，因有民眾制止雙方發生爭吵，警方獲報到場處理時，該女子還涉嫌辱罵員警，影片曝光後引發網友熱議。警方表示，經查已掌握該名女子身分，後續將通知其到案說明，進一步釐清事發經過與相關行為。警方指出，若調查確認女子行為涉及《刑法》第160條毀損國旗、將依法函送台南地檢署偵辦。

▲台南市政府永華市政中心西側轉播WBC賽事現場傳女子踩踏國旗糾紛，警方到場處理並掌握涉事女子身分，將依法通知到案調查。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

四分局強調，公開活動場合人潮眾多，民眾表達意見或立場時應保持理性，並相互尊重，避免因情緒衝動或不當行為引發衝突或觸法，警方也將持續維護活動現場秩序，確保民眾安全與活動順利進行。

蔡英文：感謝賽後撿走垃圾的台灣人　蔡阿嘎穿對球衣＆佛光山加持

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽昨天（8日）在東京巨蛋上演台韓大戰，中華隊與韓國激戰至延長賽，最終以5比4驚險勝出，寫下經典賽史上首度擊敗韓國隊的重要一勝。對此，前總統蔡英文今天（9日）表示，謝謝所有守在轉播螢幕前的球迷，以及到現場加油，並且在賽後把垃圾撿走的台灣人，她也感謝台灣「玄學」發揮效果，感謝網紅蔡阿嘎忍辱負重，應援時「穿對衣服」，在關鍵時刻用力發功，也謝謝球迷的結印、卜卦，與佛光山的祈福加持

澳洲對日本拿下3分　網：C組黑馬

中華隊「晉級密碼」一次看　今晚韓澳戰超重要

「蹭棒球37年了」洪孟楷回擊側翼　爆台韓大戰：胡瓜坐在我後面

贏韓國爽喝飲料！日出茶太免費發1.5萬杯　COMEBUY買1送1

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賲

