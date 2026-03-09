　
政治

已助1280人返台！　外交部籲中東旅遊國人速離境、與駐館聯繫

▲▼駐沙烏地阿拉伯代表張治平（左二）協助滯留卡達國人及眷屬搭乘巴士前往利雅德。（圖／外交部提供）

▲駐沙烏地阿拉伯代表張治平（左二）協助滯留卡達國人及眷屬搭乘巴士前往利雅德。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

中東戰火延燒，仍有部分國人滯留於當地。外交部今（9日）表示，我國駐沙烏地阿拉伯代表張治平於5日偕同仁挺進卡達後，即積極投入安排車輛、協助護送國人前往利雅德等工作。截至8日，共計安排9部車輛、分4批次，已協助42名滯留卡達的國人順利入境沙烏地阿拉伯。昨日自中東地區搭機返國國人計有252人，外交部迄共協助1,280位國人返台。

外交部表示，為協助受困卡達之我國人早日返國，我國駐沙烏地阿拉伯代表張治平於2026年3月5日偕同仁挺進卡達後，即積極投入安排車輛、協助護送國人前往利雅德等工作，全程親力親為，務求妥切；截至8日止，共計安排9部車輛、分4批次，已協助42名滯留卡達的國人順利入境沙烏地阿拉伯。國人入境沙國後駐處同仁隨即接手照料，以確保平安搭機返國。

外交部指出，昨日自中東地區搭機返國國人計有252人，外交部迄共協助1,280位國人返台。此外，今日伊朗仍持續以飛彈及無人機攻擊沙烏地阿拉伯、阿聯大公國、卡達及科威特等周邊鄰國。

▲▼駐沙烏地阿拉伯代表張治平（左三）偕同仁探視滯留卡達國人。（圖／外交部提供）

▲駐沙烏地阿拉伯代表張治平（左三）偕同仁探視滯留卡達國人。（圖／外交部提供）

外交部提醒，由於區域國家空域與商業航班是否持續開放與此區情勢變化密切相關，外交部呼籲仍在中東地區旅遊的國人儘速搭乘商業班機離境，倘有進一步協助需求，請與相關駐外館處保持聯繫。

國人倘在中東等衝突地區遭遇危難或緊急事故，請撥打以下專線，我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；我國駐巴林台北貿易辦事處急難救助電話：+973-39655139；我國駐阿曼王國台北經濟文化辦事處急難救助電話：+968-99449875；我國駐科威特王國台北商務代表處急難救助電話：+965-66565762。

國人如在沙烏地阿拉伯及卡達遇急難或緊急事故，請撥打我國駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處急難救助電話：+966-505-223-725；國人如在伊朗、阿聯大公國遇急難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-645-3018；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得即時協助。

此外，外交部官網也已設立「外交部因應中東情勢服務專區（隨時更新）」，提供國人最新訊息與相關聯絡資訊。

 
03/07 全台詐欺最新數據

距大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放
台股血洗2千點！　法人分析「止跌2關鍵」
韓媒痛批「紙老虎」　嘆巨蛋屋頂害輸球！李政厚：我像悲劇男主角
看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂　萬人秒懂：全都燒聲
快訊／光復鄉長林清水起訴　求刑10年
攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭腦漿外溢
快訊／兒子東大博班畢業　柯文哲聲請赴日3天

伊朗新最高領袖上任　民眾喊「去死」

伊朗新最高領袖上任　民眾喊「去死」

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）甫上任，首都德黑蘭街頭便傳出民眾高喊「穆吉塔巴去死」的抗議聲浪。國際分析家直言，他接下的恐怕是個不可能任務，充其量只是伊朗的過渡性人物。

伊朗新領袖是誰？哈米尼次子有革命衛隊撐腰

伊朗新領袖是誰？哈米尼次子有革命衛隊撐腰

籲陸正視中華民國存在　沈有忠談「川習會」：樂見溝通

籲陸正視中華民國存在　沈有忠談「川習會」：樂見溝通

伊朗戰爭何時停　川普：會在適當時機做決定

伊朗戰爭何時停　川普：會在適當時機做決定

美國務院：駐沙烏地「非緊急外交官」撤離

美國務院：駐沙烏地「非緊急外交官」撤離

以色列伊朗中東衝突外交部台灣

