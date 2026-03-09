礁溪溫泉豪宅爆偷拍！保全公廁藏針孔還用AI變造　1女遭拍257次

▲36歲呂姓保全涉嫌在礁溪某溫泉豪宅社區公廁偷拍住戶與訪客如廁，遭宜蘭地檢署起訴。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣礁溪鄉某標榜門禁森嚴的知名溫泉豪宅社區，驚傳保全利用職務之便長期偷拍住戶與訪客如廁。36歲呂姓保全涉嫌在社區公廁藏放針孔設備，作案時間長達2年，受害者多達25人，甚至包含未滿5歲的幼童，所幸檢警清查後確認相關影片尚未外流，宜蘭地檢署近日偵結，依違反兒少性剝削防制條例等罪嫌提起公訴。

調查指出，呂男自2023年4月起，將手機藏於管理中心一樓公廁木櫃夾層，並接上行動電源進行全日錄影。直到2025年6月才被檢舉揭發，警方現場搜出5支手機、針孔攝影機等大量電信設備。呂男不僅將畫面標記時間與綽號以便私下觀賞，更利用AI深偽技術（Deepfake）進行影像合成，手段惡劣。

受害女性共計21名成年人及4名未成年人，其中一名被害女子竟被偷拍高達257次。由於該社區不乏政商名流置產渡假，消息傳出後引發高度不安。檢方痛斥呂男身為保全卻乘人之危，將他人私密行為當作滿足私慾的工具，動機極為低劣。

所幸檢警清查後確認相關影片尚未外流，及時阻止二次傷害。呂男對犯行坦承不諱，全案依觸犯妨害秘密、兒少性剝削防制條例及個資法等罪嫌，移送宜蘭地方法院審理。