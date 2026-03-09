　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

贏韓國！陳冠宇爆哭意外「撞臉王世堅」　百萬人笑瘋：看完回不去

▲▼ 。（圖／）

▲台韓大戰奪勝「陳冠宇爆哭」撞臉王世堅畫面瘋傳。（圖／翻攝自Threads @95fck_20）

圖文／CTWANT

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽8日上演「台韓大戰」，雙方激戰至延長賽第10局，中華隊最終以5比4擊敗南韓，寫下經典賽20年來首次在該賽事擊敗南韓的紀錄。然而本次經典賽預賽名單裡共有16名投手，除了陳冠宇外其餘全都上場過。對此，投手教練王建民回應「用不到啊！」

過去台灣在經典賽與南韓交手多次，曾連續4次吞敗，因此此次勝利格外受到關注。比賽過程中雙方比分多次拉鋸，直到延長賽突破僵局制，中華隊在10局上攻下關鍵1分，最終守住領先，以1分差贏得比賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本屆賽事台灣隊30人正選名單中共有16名投手，其中已有15名投手在比賽中登板。不過資深左投陳冠宇在4場比賽中皆未登板，包括與南韓激戰至延長賽的比賽，也未被派上場，引發部分球迷討論。

有網友在社群平台指出，台韓戰多名牛棚投手都已登板，但陳冠宇始終沒有上場機會，「還有陳冠宇可以用，為何就是不用」、「九局下讓孫易磊續投，也沒有派冠宇出來？」對此，中華隊投手教練王建民受訪時僅簡單回應：「因為用不到啊。」

根據比賽內容，中華隊當天由古林睿煬先發，其後包括林凱威、林詩翔、張奕、孫易磊與曾峻岳等投手相繼登板，其中部分投手在本屆賽事已出賽2場，牛棚調度相當頻繁。

陳冠宇爆哭的表情被說像立委王世堅。（圖／翻攝臉書／王世堅）

▲立委王世堅有台灣「恰吉」封號。（圖／翻攝臉書／王世堅）

雖然沒有上場投球，陳冠宇在賽後仍難掩激動情緒。當台灣確定贏球後，他在場邊落淚的畫面被轉播捕捉，也在網路上迅速傳開。

其中一張截圖在社群平台引發討論，有網友指出畫面中的表情神似立委王世堅，並發文詢問「請問這是王世堅嗎？」

▲▼ 。（圖／）

貼文曝光後吸引逾百萬瀏覽，不少人笑翻留言表示「看完回不去了」、「陳冠宇被黑最慘的一次」、「陳冠宇表示我都沒上場了也有我的鏡頭」、「陳冠宇可以不用貸款告你喔」、「陳冠宇看完這篇之後拿起球棒走向你想要教你打擊」、「本場比賽只有陳冠宇受到傷害」、「他每屆都被拍醜哭照」。

▲▼ 。（圖／）

▲陳冠宇每屆都被拍醜哭照。（圖／翻攝自Threads @95fck_20）

延伸閱讀
WBC中華隊要晉級看今晚！韓國對澳洲需「8：3」以上　少一分都不行
WBC澳洲隊為何那麽強？　球迷分析「關鍵優勢」：跟我們12強一樣
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
丟臉丟到東蛋？台球迷「留滿地垃圾照」瘋傳　日媒揭真相：AI造
王鴻薇出手！發函政院、華航說明卓榮泰包機費用　須今下班前回覆
快訊／以色列5比0完封尼加拉瓜
59歲王祖賢仙氣炸裂！　現身頌缽會美照瘋傳
「這不是新光三越！」東蛋美食街贏韓瞬間炸裂　5.2萬人看哭
台股千家下跌！　法人看「恐慌指數」分析
陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷翔平急閃　網質疑：很沒品
日本隊隱藏功臣是他！上壘率7成27　數據壓過大谷、鈴木

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台人擠爆東京巨蛋　日本友人「曝1大忌」：別幫中華隊加油！網秒懂

撂倒韓國感觸多！運彩公會理事長：每年400億才撐得起台灣之光

「這不是新光三越！」東蛋美食街贏韓瞬間炸裂　5.2萬人看哭

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷翔平急閃　網質疑：很沒品

「決死頭部滑壘」原因曝光　陳傑憲：下一次還是會這麼做！球迷噴淚

澳洲對日本拿下3分！她驚中華隊「第1場輸了不算差」　網：C組黑馬

台灣燈會周邊假日住房率成長34%　嘉義市也達9成以上

大票人震驚「陳傑憲怎麼在那？」　球迷真實反應曝光：邊牧關不住

鯉魚潭翻船「業者營運全停」　縱管處：籲花蓮縣府訂自治法規

雪霸百年霧社櫻王綻放8成　賞「3月雪」要有大塞車準備

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

台人擠爆東京巨蛋　日本友人「曝1大忌」：別幫中華隊加油！網秒懂

撂倒韓國感觸多！運彩公會理事長：每年400億才撐得起台灣之光

「這不是新光三越！」東蛋美食街贏韓瞬間炸裂　5.2萬人看哭

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷翔平急閃　網質疑：很沒品

「決死頭部滑壘」原因曝光　陳傑憲：下一次還是會這麼做！球迷噴淚

澳洲對日本拿下3分！她驚中華隊「第1場輸了不算差」　網：C組黑馬

台灣燈會周邊假日住房率成長34%　嘉義市也達9成以上

大票人震驚「陳傑憲怎麼在那？」　球迷真實反應曝光：邊牧關不住

鯉魚潭翻船「業者營運全停」　縱管處：籲花蓮縣府訂自治法規

雪霸百年霧社櫻王綻放8成　賞「3月雪」要有大塞車準備

朱宇謀女友愛愛一半「轉身摺衣」！解嗨行徑超傻眼　他反遭虧技術差

不生也老得快？　芬蘭研究曝：女性「生2至3個」生理指標最健康

好市多「加油站優惠」限時1天！滿額送250元購物券

男子持刀硬闖喊「上帝要我來」　總統府：無人員受傷府區安全無虞

丟臉丟到東蛋？台球迷「留滿地垃圾照」瘋傳　日媒揭真相：AI造假

台中「150家金雞母」組成　建商卡位重壓文心路

桃園視障男外出買餐迷途路旁　警一眼認出助其返家

王鴻薇出手！發函政院、華航說明卓榮泰包機費用　須今下班前回覆

費仔連2天開轟「網喊發健保卡」　專家揭2方式最快

高雄分署25年首見！遠航麥道MD-82客機下周拍賣　800萬起標

【最美風景】駕駛暖心讓路　小男孩離去「90度深鞠躬」致謝！網友讚：太感動

生活熱門新聞

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

溼答答！　4天雨最大

探8℃！　強冷空氣來了

剩8℃！　最冷時間曝

看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂

倒春寒！　又要跌破10℃

冷氣團接力　2波大降溫下探12℃

一年多93萬！　他「勞退收益」入帳炸鍋

快訊／今變天越晚越冷　3縣市大雨特報

童年回憶掰了！高雄知名探索樂園宣布熄燈

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷急閃

球迷觀戰「默默1舉動」瘋傳　日本人：難怪我愛台灣

網瘋傳「佛光山啦啦隊」祈福唸：經典賽中華隊

陳冠宇爆哭撞臉王世堅！百萬人笑瘋：看完回不去

更多熱門

相關新聞

看完經典賽「李多慧深夜頂7度低溫出門」

看完經典賽「李多慧深夜頂7度低溫出門」

李多慧8日現身東京巨蛋，觀賞世界棒球經典賽（WBC）備受矚目的台韓大戰。賽後，她深夜卻突然頂著7度低溫出門，至於背後原因，經紀人也隨即拍影片分享了。

中華隊「晉級密碼」一次看　今晚韓澳戰超重要

中華隊「晉級密碼」一次看　今晚韓澳戰超重要

「蹭棒球37年了」洪孟楷回擊側翼　爆台韓大戰：胡瓜坐在我後面

「蹭棒球37年了」洪孟楷回擊側翼　爆台韓大戰：胡瓜坐在我後面

澳洲強投麥克當諾賽後吐心聲

澳洲強投麥克當諾賽後吐心聲

台南WBC轉播現場衝突！女踩踏國旗引爆

台南WBC轉播現場衝突！女踩踏國旗引爆

關鍵字：

2026WBCWBC陳冠宇王世堅經典賽周刊王

讀者迴響

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

溼答答！　4天雨最大

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

日本助台灣保命！晉級8強條件曝

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

探8℃！　強冷空氣來了

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

韓媒形容陳傑憲發言像大谷翔平

美記批低級失誤害大谷滿壘沒得打

剩8℃！　最冷時間曝

看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面