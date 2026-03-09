贏韓國！陳冠宇爆哭意外「撞臉王世堅」　百萬人笑瘋：看完回不去

▲台韓大戰奪勝「陳冠宇爆哭」撞臉王世堅畫面瘋傳。（圖／翻攝自Threads @95fck_20）

圖文／CTWANT

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽8日上演「台韓大戰」，雙方激戰至延長賽第10局，中華隊最終以5比4擊敗南韓，寫下經典賽20年來首次在該賽事擊敗南韓的紀錄。然而本次經典賽預賽名單裡共有16名投手，除了陳冠宇外其餘全都上場過。對此，投手教練王建民回應「用不到啊！」

過去台灣在經典賽與南韓交手多次，曾連續4次吞敗，因此此次勝利格外受到關注。比賽過程中雙方比分多次拉鋸，直到延長賽突破僵局制，中華隊在10局上攻下關鍵1分，最終守住領先，以1分差贏得比賽。

本屆賽事台灣隊30人正選名單中共有16名投手，其中已有15名投手在比賽中登板。不過資深左投陳冠宇在4場比賽中皆未登板，包括與南韓激戰至延長賽的比賽，也未被派上場，引發部分球迷討論。

有網友在社群平台指出，台韓戰多名牛棚投手都已登板，但陳冠宇始終沒有上場機會，「還有陳冠宇可以用，為何就是不用」、「九局下讓孫易磊續投，也沒有派冠宇出來？」對此，中華隊投手教練王建民受訪時僅簡單回應：「因為用不到啊。」

根據比賽內容，中華隊當天由古林睿煬先發，其後包括林凱威、林詩翔、張奕、孫易磊與曾峻岳等投手相繼登板，其中部分投手在本屆賽事已出賽2場，牛棚調度相當頻繁。

▲立委王世堅有台灣「恰吉」封號。（圖／翻攝臉書／王世堅）

雖然沒有上場投球，陳冠宇在賽後仍難掩激動情緒。當台灣確定贏球後，他在場邊落淚的畫面被轉播捕捉，也在網路上迅速傳開。

其中一張截圖在社群平台引發討論，有網友指出畫面中的表情神似立委王世堅，並發文詢問「請問這是王世堅嗎？」

貼文曝光後吸引逾百萬瀏覽，不少人笑翻留言表示「看完回不去了」、「陳冠宇被黑最慘的一次」、「陳冠宇表示我都沒上場了也有我的鏡頭」、「陳冠宇可以不用貸款告你喔」、「陳冠宇看完這篇之後拿起球棒走向你想要教你打擊」、「本場比賽只有陳冠宇受到傷害」、「他每屆都被拍醜哭照」。

▲陳冠宇每屆都被拍醜哭照。（圖／翻攝自Threads @95fck_20）

