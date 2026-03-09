酸謝衣鳯選彰化縣長太天真　謝典霖點名柯文哲、黃國昌是好人選

▲彰化縣議長謝典霖。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026縣市長選舉將在年底舉行，國民黨彰化縣長人選未定，國民黨立委謝衣鳯已表態參選，卻傳出被掌握選舉資源的謝家長輩要求退選，胞弟、彰化縣議長謝典霖指出，謝衣鳯是在沒有家族支持的情況下表態要選縣長，但他們姊弟能夠有今天的資源，都是因為有父母與長輩的支持，如果沒有家族的支持，就只是一般的「路人」，謝衣鳯不能天真地不顧家族的共同決定而一意孤行。

謝典霖昨晚接受「下班瀚你聊」網路節目專訪再度表示，謝家長輩不支持姊姊謝衣鳳選彰化縣長「彰化謝家有一個立委跟議長就很好了，不要去蹚渾水選什麼縣長？」因此自己跟爸爸媽媽都不支持謝衣鳯選縣長。

謝典霖坦言，自己跟姊姊關係確實不睦，多年前謝衣鳳因為他的小孩吵鬧開罵，兩人當場翻臉、場面鬧得很僵，再加上今年過年問姊姊是否要像媽媽一樣挺他選縣長，卻得到謝衣鳳負面答案，因此對謝衣鳯很失望。至於彰化人選，謝典霖認為應由現任國民黨縣長王美惠出面；不過，他也說，在藍白合的前提下，民眾黨創黨黨主席柯文哲或民眾黨主席黃國昌都是非常適合人選。

至於為何從謝典林改回謝典霖？謝典霖解釋，自己名字原來是「霖」後來改「林」最後又改回，因為叫謝典「霖」算命師說跟「桃花」有關，爸爸不希望他桃花太旺，但他覺得在政治圈裡，桃花代表的好人緣，要有好人緣，因此才又改名原來名字「謝典霖」。

