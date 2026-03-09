籲陸正視中華民國存在！　沈有忠談「川習會」：樂見溝通控管風險

▲大陸委員會政務副主委、東海大學政治學系教授沈有忠 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

針對大陸外交部長王毅近昨8日兩會外長記者會「東京審判80周年」發表涉台談哈，陸委會政務副主委沈有忠於今（9）日再次回應，二戰後的國際秩序是由中華民國所參與並建立，與中華人民共和國「毫無關係」，批評大陸方面持續操作歷史議題是扭曲事實，且刻意忽略中華民國台灣屹立不搖的客觀存在。他也呼籲，「北京應正視歷史事實與中華民國存在的現狀，以此為基礎與台灣展開正面交流，才真正有助於雙方和平發展。」

國策研究院今9日主辦 「2026中國兩會與台、美、中變局」座談會，第一場次是「中國兩會解讀」，邀請（按發言順序）亞太和平研究基金會執行長董立文、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、國立台灣師範大學東亞學系教授范世平、東海大學政治學系助理教授劉明浩，大陸委員會政務副主委、東海大學政治學系教授沈有忠特地擔任與談人。

王毅昨主持兩會外長記者會指出，台灣自古以來就是中國領土，「過去、現在和將來都絕無可能成為什麼國家」，並且又重申《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降書》、聯大第2758號決議等一系列國際法律文件把台灣地位牢牢鎖定，甚至批評，「民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，是破壞台海和平穩定的禍根亂源」，稱「解決台灣問題，實現祖國完全統一的歷史進程不可阻擋。順之者昌，逆之者亡。」

對此，我陸委會昨8日也堅決表示，中共再次錯誤引述二戰歷史文件，虛構台灣於二戰後歸屬於中華人民共和國的謬論，並扭曲聯大第2758號決議，企圖藉宣傳「兩岸一中」、「國際一中」的錯假歷史敘事與片面政治框架，不僅我方無法接受，諸多民主陣營國家也不認同，近年來許多民主國家國會決議指出，聯大第2758號決議未提及台灣、台灣人民，也未處理台灣的政治地位及未確定中國對台灣擁有主權。

沈有忠今9日出席座談會接受媒體訪問指出，中共從去年始終在操作三個80周年，今年繼續在這個議題做文章。就台灣立場再次強調，「基本上二戰後的國際秩序都是由中華民國所參與跟建立，跟中華人民共和國可以說是毫無關係，中華民國始終屹立不搖。」

沈有忠指出，中共去操作3個80年也好，或操作二戰後歷史文件，基本上都是對歷史事實的扭曲，同時也對於中華民國現在繼續存在的歷史事實、客觀事實，刻意忽略。

沈有忠進一步強調「我們呼籲北京，正視中華民國存在歷史事實以及客觀事實，正面與台灣展開交流，才會有助於雙方和平的發展。」

談及月底的「川習會」，沈有忠說，台灣有沒有擔憂的理由，基本上月底的「川習會」，政府相關部門盡量去掌握，台灣當然希望印太地區的和平跟穩定能夠得到永續發展。台灣也樂見美國和中國見面跟溝通不見得是壞事，雙方可以有效「風險控管」避免誤判。

對於印太局勢，沈有忠重申台灣立場明確，將持續強化國防自主，並與美、日等區域盟友深化合作。他強調，台灣沒有「選邊站」的問題，因為台灣「永遠都在自由民主這一邊」，致力於維持印太地區的和平穩定與現狀發展。