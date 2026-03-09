巧遇大谷翔平！訓練員曬神級合照「一切值得了」　網羨慕炸

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）引爆全台熱血！中華隊訓練員吳瑀政昨（8）日在協助球隊搬運行李時，竟在東京巨蛋後台巧遇大聯盟巨星大谷翔平，對方不僅毫無架子，還點頭答應合照，讓他激動到連手都在發抖，感性直呼「一切都值得了！」

搬行李轉頭竟遇到「大神」 大谷翔平超親民合照

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華隊訓練員吳瑀政發文分享這段夢幻經歷，他透露，在搬運行李的過程中，突然看到大谷翔平出現在眼前。當時，他鼓起勇氣，對著大谷比了一個拍照的手勢；沒想到，這位棒球巨星超親民，非常隨和地回應「OK」，接著大方與其合影。

▲他幸運地和大谷翔平合照。（圖／吳瑀政授權引用）

緊張到手抖！訓練員秒變小粉絲：這輩子值得了

頭一次體驗到「追星」感覺的吳瑀政坦言，見到大谷本人的氣場後，緊張到雙手完全停不下來地發抖，這場意外的驚喜也成為他此次東京遠征最難忘的回憶。

對此，網友們紛紛回應，「這個就過份囉」、「這張值得了，人生圓滿」、「真羨慕，手抖是正常的」、「這是神，同學已羨慕死」、「這張值得紀念收藏，可以當傳家寶了」、「太讚了吧！中華隊Only U遇到大谷了」、「太幸運了，真的是神級待遇」、「太爽了啦，真的值得給一個版面」。

2026 WBC 日本強勢晉級！大谷翔平展現球星魅力

另外，世界棒球經典賽C組賽事於8日晚間落幕，日本隊以4比3擊敗澳洲，最終以三連勝的無敵姿態，提前鎖定分組第一，強勢晉級八強。

►「這不是新光三越！」東蛋美食街贏韓瞬間炸裂 5.2萬人看哭

►台韓大戰「最後一球」 敵營視角曝光！台網嗨翻：都是我們的人

►大票人震驚「陳傑憲怎麼在那？」 球迷真實反應曝光：邊牧關不住