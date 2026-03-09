　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11厚乳拿鐵買2送2、萊爾富美式買10送10　超商咖啡優惠一次看

▲▼超商開工日優惠，7-11咖啡。（圖／業者提供）

▲超商周一多項開工咖啡優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

延續中華隊克韓成功，超商今（9）日多款咖啡祭出超殺優惠，陪上班族迎接周一。7-ELEVEN推出周一「快樂咖啡日」，大杯濃焙茶拿鐵「買2送2」，同時在3月10日前還有大杯精品拿鐵、特大杯厚乳拿鐵「買2送2」。萊爾富指定咖啡「買10送10」。

★7-ELEVEN

●APP｜限3月9日周一「快樂咖啡日」

・鹿兒島濃焙茶拿鐵，買2送2，5折（原價65元/杯、特價33元/杯）。

●門市｜即日起至3月10日

・大杯精品拿鐵，買2送2，5折（原價110元/杯、特價55元/杯）。

・特大杯厚乳拿鐵，買2送2，5折（原價85元/杯、特價43元/杯）。

●APP｜即日起至3月10日（行動隨時取）

・琥珀小葉紅茶，買2送2，5折（原價45元/杯、特價23元/杯）。

▼7-ELEVEN至3月10日優惠。（圖／業者提供）

★全家便利商店

全家多項WBC優惠被搶購一空，即日起至3月10日還有「會員好茶日」：

●APP｜即日起至3月10日

・Let’s Tea 40元系列，買2送1，6.7折（原價40元/杯、特價27元/杯）。

・Let’s Tea 55元系列，買2送1，6.7折（原價55元/杯、特價37元/杯）。

・Let’s Tea 65元系列，買2送1，6.7折（原價65元/杯、特價43元/杯）。

▼全家即日起至3月10日「會員好茶日」。（圖／業者提供）

★萊爾富

●APP｜即日起至3月10日

・大杯美式，買10送10，5折（原價45元/杯、特價23元/杯）。

・大杯拿鐵，買10送9，51折（原價55元/杯、特價28元/杯）。

・大杯特濃美式，買10送10，5折（原價55元/杯、特價28元/杯）。

・大杯特濃拿鐵，買10送9，51折（原價65元/杯、特價33元/杯）。

▼萊爾富咖啡優惠。（圖／業者提供）

●門市

門市｜3月9日限定

・燕麥奶拿鐵，30元，4.6折（原價65元/杯、特價30元/杯）。

門市｜即日起至3月24日

・鴛鴦珍珠奶茶，29元，3.7折（原價79元/杯、特價29元/杯）。

▲萊爾富多款咖啡、飲品優惠。（圖／業者提供）

門市｜即日起至3月31日

・鳳梨百香雙Q冰茶，29元，3.7折（原價79元/杯、特價29元/杯）。

・檸檬焙烏龍冰茶，29元，3.7折（原價79元/杯、特價29元/杯）。

・辻利減糖抹茶歐蕾，買1送1，5折（原價65元/杯、特價33元/杯）。

・中杯拿鐵，第2杯5元，5.6折（原價45元/杯、特價25元/杯）。

・大杯拿鐵，第2杯5元，5.5折（原價55元/杯、特價30元/杯）。

・中杯卡布奇諾，第2杯5元，5.6折（原價45元/杯、特價25元/杯）。

・大杯卡布奇諾，第2杯5元，5.5折（原價55元/杯、特價30元/杯）。

・中杯特濃拿鐵，第2杯5元，5.5折（原價55元/杯、特價30元/杯）。

・大杯特濃拿鐵，第2杯5元，5.4折（原價65元/杯、特價35元/杯）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
丟臉丟到東蛋？台球迷「留滿地垃圾照」瘋傳　日媒揭真相：AI造
王鴻薇出手！發函政院、華航說明卓榮泰包機費用　須今下班前回覆
快訊／以色列5比0完封尼加拉瓜
59歲王祖賢仙氣炸裂！　現身頌缽會美照瘋傳
「這不是新光三越！」東蛋美食街贏韓瞬間炸裂　5.2萬人看哭
台股千家下跌！　法人看「恐慌指數」分析
陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷翔平急閃　網質疑：很沒品
日本隊隱藏功臣是他！上壘率7成27　數據壓過大谷、鈴木

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

好市多「加油站優惠」限時1天！滿額送250元購物券

7-11厚乳拿鐵買2送2、萊爾富美式買10送10　超商咖啡優惠一次看

贏韓國！麥當勞「麥脆鷄腿買一送一」　達美樂買大送大送可樂

中華隊克韓成功「優惠一次看」　超商咖啡買二送二

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

好市多「加油站優惠」限時1天！滿額送250元購物券

7-11厚乳拿鐵買2送2、萊爾富美式買10送10　超商咖啡優惠一次看

贏韓國！麥當勞「麥脆鷄腿買一送一」　達美樂買大送大送可樂

中華隊克韓成功「優惠一次看」　超商咖啡買二送二

朱宇謀女友愛愛一半「轉身摺衣」！解嗨行徑超傻眼　他反遭虧技術差

不生也老得快？　芬蘭研究曝：女性「生2至3個」生理指標最健康

好市多「加油站優惠」限時1天！滿額送250元購物券

男子持刀硬闖喊「上帝要我來」　總統府：無人員受傷府區安全無虞

丟臉丟到東蛋？台球迷「留滿地垃圾照」瘋傳　日媒揭真相：AI造假

台中「150家金雞母」組成　建商卡位重壓文心路

桃園視障男外出買餐迷途路旁　警一眼認出助其返家

王鴻薇出手！發函政院、華航說明卓榮泰包機費用　須今下班前回覆

費仔連2天開轟「網喊發健保卡」　專家揭2方式最快

高雄分署25年首見！遠航麥道MD-82客機下周拍賣　800萬起標

昆凌PO出全家人Vlog　周杰倫揹著女兒超有愛

消費熱門新聞

中華隊克韓成功「優惠一次看」

富藝斯香港春拍台北預展3月14日至15日登場

麥當勞賀擊退韓國「麥脆鷄腿買一送一」

賀中華隊首勝！超商推「買一送一」　優惠一次看

7-11厚乳拿鐵買2送2　超商咖啡優惠一次看

不用求代購！紐約曼哈頓瘋排的健髮神物「Dr.Groot」升級版回歸好市多　網喊：手速要快！

蝦皮購物攜手國際大牌　重新定義妳的日常

全家點數3/31到期倒數！別再放過期　從早餐到禮盒通通都能換

超商連續5天「買1送1」懶人包　咖啡最低23元起

網路聲量No.1 OLAY強勢超越專櫃、醫美大牌　「微整級乳霜」人氣爆棚

超商特大美式買2送2、抹茶歐蕾「買1送1」

超商咖啡限1天「買6送6」　女孩節多杯380元

超商引進日本「現沖味噌湯機」30秒就能喝

寶可夢SuperCard悠遊卡　皮卡丘、伊布首波亮相

更多熱門

相關新聞

中華隊克韓成功「優惠一次看」

中華隊克韓成功「優惠一次看」

世界棒球經典賽（WBC）今日中華隊大戰韓國，終場以5：4獲得勝利，張育成、鄭宗哲與費爾柴德都在比賽中接連打出全壘打，兩大超商祭出開轟優惠，7-ELEVEN的CITY CAFE厚乳拿鐵特大杯、純黑/醇熟都買二送二。以下整各家好康活動。

賀中華隊首勝！超商推「買一送一」　優惠一次看

賀中華隊首勝！超商推「買一送一」　優惠一次看

超商特大美式買2送2、抹茶歐蕾「買1送1」

超商特大美式買2送2、抹茶歐蕾「買1送1」

全家Fa點月底到期可換日用品　好市多「好多金」4月起失效

全家Fa點月底到期可換日用品　好市多「好多金」4月起失效

超商引進日本「現沖味噌湯機」30秒就能喝

超商引進日本「現沖味噌湯機」30秒就能喝

關鍵字：

咖啡優惠超商優惠7-11全家萊爾富

讀者迴響

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

溼答答！　4天雨最大

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

日本助台灣保命！晉級8強條件曝

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

探8℃！　強冷空氣來了

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

韓媒形容陳傑憲發言像大谷翔平

美記批低級失誤害大谷滿壘沒得打

剩8℃！　最冷時間曝

看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面