7-11厚乳拿鐵買2送2、萊爾富美式買10送10　超商咖啡優惠一次看

▲超商周一多項開工咖啡優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

延續中華隊克韓成功，超商今（9）日多款咖啡祭出超殺優惠，陪上班族迎接周一。7-ELEVEN推出周一「快樂咖啡日」，大杯濃焙茶拿鐵「買2送2」，同時在3月10日前還有大杯精品拿鐵、特大杯厚乳拿鐵「買2送2」。萊爾富指定咖啡「買10送10」。

★7-ELEVEN

●APP｜限3月9日周一「快樂咖啡日」

・鹿兒島濃焙茶拿鐵，買2送2，5折（原價65元/杯、特價33元/杯）。

●門市｜即日起至3月10日

・大杯精品拿鐵，買2送2，5折（原價110元/杯、特價55元/杯）。

・特大杯厚乳拿鐵，買2送2，5折（原價85元/杯、特價43元/杯）。

●APP｜即日起至3月10日（行動隨時取）

・琥珀小葉紅茶，買2送2，5折（原價45元/杯、特價23元/杯）。

▼7-ELEVEN至3月10日優惠。（圖／業者提供）



★全家便利商店

全家多項WBC優惠被搶購一空，即日起至3月10日還有「會員好茶日」：

●APP｜即日起至3月10日

・Let’s Tea 40元系列，買2送1，6.7折（原價40元/杯、特價27元/杯）。

・Let’s Tea 55元系列，買2送1，6.7折（原價55元/杯、特價37元/杯）。

・Let’s Tea 65元系列，買2送1，6.7折（原價65元/杯、特價43元/杯）。

▼全家即日起至3月10日「會員好茶日」。（圖／業者提供）

★萊爾富

●APP｜即日起至3月10日

・大杯美式，買10送10，5折（原價45元/杯、特價23元/杯）。

・大杯拿鐵，買10送9，51折（原價55元/杯、特價28元/杯）。

・大杯特濃美式，買10送10，5折（原價55元/杯、特價28元/杯）。

・大杯特濃拿鐵，買10送9，51折（原價65元/杯、特價33元/杯）。

▼萊爾富咖啡優惠。（圖／業者提供）

●門市

門市｜3月9日限定

・燕麥奶拿鐵，30元，4.6折（原價65元/杯、特價30元/杯）。

門市｜即日起至3月24日

・鴛鴦珍珠奶茶，29元，3.7折（原價79元/杯、特價29元/杯）。

▲萊爾富多款咖啡、飲品優惠。（圖／業者提供）

門市｜即日起至3月31日

・鳳梨百香雙Q冰茶，29元，3.7折（原價79元/杯、特價29元/杯）。

・檸檬焙烏龍冰茶，29元，3.7折（原價79元/杯、特價29元/杯）。

・辻利減糖抹茶歐蕾，買1送1，5折（原價65元/杯、特價33元/杯）。

・中杯拿鐵，第2杯5元，5.6折（原價45元/杯、特價25元/杯）。

・大杯拿鐵，第2杯5元，5.5折（原價55元/杯、特價30元/杯）。

・中杯卡布奇諾，第2杯5元，5.6折（原價45元/杯、特價25元/杯）。

・大杯卡布奇諾，第2杯5元，5.5折（原價55元/杯、特價30元/杯）。

・中杯特濃拿鐵，第2杯5元，5.5折（原價55元/杯、特價30元/杯）。

・大杯特濃拿鐵，第2杯5元，5.4折（原價65元/杯、特價35元/杯）。