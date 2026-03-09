誇張！台南騎士逆向「後座載超長物品」　警：已通知到案說明

記者林東良／台南報導

台南市警三分局近日接獲民眾反映，網路流傳一段機車疑似「逆向行駛且載運物品不當」的影像，畫面顯示騎士不依規定方向行駛，車上同時載有大型物品，引發網友質疑恐影響行車安全，警方表示，接獲通報後已立即調閱相關監視影像查證，並通知涉案駕駛人到案說明，將依違規情節依法裁處。

▲台南市警三分局針對網路流傳機車逆向行駛並疑似載運大型物品影像展開調查，已通知騎士到案說明釐清違規情節。（圖／民眾提供）

三分局指出，相關影像在網路上流傳後，引起不少民眾關注，警方為釐清事實，已主動調閱周邊監視器畫面進行比對與追查，確認相關車輛與騎士身分，目前已通知駕駛人到案說明，後續將依查證結果，依《道路交通管理處罰條例》相關規定進行裁罰。

三分局交通組長陳錫賢表示，依《道路交通管理處罰條例》第45條規定，汽車或機車駕駛人「不依遵行之方向行駛」，也就是一般所稱的逆向行駛，可處新台幣600元以上1800元以下罰鍰。實務上常見部分駕駛人為貪圖方便，在巷弄、單行道或路口違規掉頭或逆向行駛，看似節省時間，卻容易造成對向車輛措手不及，增加擦撞或對撞事故風險。

警方指出，逆向行駛不僅違規，更可能讓其他用路人難以及時反應，尤其在視線受限的路段或車流量大的路口，極易引發交通事故。許多交通事故案例顯示，逆向行駛往往導致對向車輛來不及閃避或緊急煞車，後果往往相當嚴重。

此外，機車載運物品若有超長、超寬或超高，或未依規定妥善固定，也屬違規行為。陳錫賢指出，依《道路交通管理處罰條例》第31條第5項規定，機車附載人員或物品未依規定者，可處駕駛人300元以上600元以下罰鍰。若載運物品過長、過寬或過高，甚至遮蔽燈號或車牌，或在行進間晃動、滑落，除影響自身操控外，也可能干擾後方及周邊車輛視線，進而造成交通危險。

警方說明，部分騎士在搬運大型物品時，常以臨時方式綁掛在機車上，但若未妥善固定或超出安全範圍，不僅影響車輛平衡，也可能在轉彎或煞車時造成偏移，甚至掉落在道路上，對後方車輛造成極大威脅。

三分局呼籲，機車族上路時務必遵守交通規則，切勿為了貪圖方便而逆向行駛，也不要任意堆疊或載運超出安全範圍的大型物品。若需載運物品，應先確認長度、寬度與高度是否符合相關規定，並使用繩索或固定裝置確實綑綁，避免在行進途中發生搖晃、滑動或掉落等危險情形。

警方強調，未來將持續針對易發生違規及事故的路段加強巡邏與取締，同時透過交通宣導與執法並行方式，提醒用路人建立正確交通安全觀念，確保道路行車秩序與所有用路人的安全。