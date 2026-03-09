堰塞湖溢流釀19死！光復鄉長林清水涉「廢弛職務」　起訴求刑10年

▲花蓮縣光復鄉長林清水。（圖／民眾提供，下同）

記者王兆麟、劉人豪／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，總計造成19人死亡，花蓮地檢署日前搜索光復鄉公所、鄉長林清水住處等地，並將林清水、公所秘書張源寶、民政課前承辦員曾女、民政課課長王詠濬等4人帶回偵訊，全案朝過失致死、偽造文書、廢弛職務等方向偵辦。檢方偵查終結，今（9）日依涉犯公務員廢弛職務釀成災害、行使公務員登載不實準公文書、過失致死等罪嫌，對林清水、張源寶、王詠濬提起公訴。

檢方指出，2025年7月底，馬太鞍溪上游支流因山體崩塌河道阻塞形成堰塞湖，2025年9月18日樺加沙颱風即將來襲，農業部遂於翌（19）日召開會議，並決議按國立陽明交通大學研究團隊提出的分析報告，將影響範圍訂為花蓮縣鳳林鎮長橋里、花蓮縣萬榮鄉明利村及花蓮縣光復鄉大平村、大馬村及東富村（全數180戶，光復鄉共140戶，嗣經光復鄉公所清查，合計271人）。

林保署花蓮分署並於同年月21日上午11時許發布「黃色警戒」緊急通報單，建請提前將上開影響範圍內之弱勢族群先行撤離。林清水當時在宜蘭參訪，僅請秘書張源寶代為視訊參與同日下午3時之中央災害應變中心研商會議，中央災害應變中心並於當次會議決議將影響範圍擴大至光復鄉大平村等10村（共計1,744個門牌），花蓮縣政府民政處乃多次通報、聯繫，要求光復鄉公所依最新範圍對保全戶「逐戶」清查人口及進行預防性撤離宣導。林清水於同日傍晚結束宜蘭參訪行程返回花蓮後，未立即坐鎮投入指揮防災工作，反與張源寶一同宴請軍方支援光復鄉救災人員餐敘。

林保署花蓮分署續於2025年9月22日上午7時對外發布「紅色警戒」，建請立刻執行「強制撤離」。林清水等3人仍要求於影響範圍內應即協助執行強制撤離的村長等依原訂計畫參加民防團訓練，並於訓練結束後指示村長開會，未通知其他影響範圍內的村長與會，甚至於會議中僅對少數重點區域執行強制撤離，其餘保全戶則僅宣導「垂直避難」或「依親」，未採取任何要求積極執行強制撤離之作為。林清水於同日下午前往鳳林鎮牙醫診所植牙，置影響範圍內未執行撤離之大同村等7個村落居民之生命安全於不顧。

3人未實際清查影響範圍內之實居人口，亦未強制撤離所有保全戶，林清水與王詠濬討論以比例換算相關之執行撤離數據，由王詠濬在應變管理資訊系統（EMIC）中虛構陳報歷次數據。同年月23日上午10時，花蓮縣災害應變中心召開「馬太鞍溪堰塞湖緊急應變整備會議」時，林清水竟仍謊報「已完成預防性撤離並無任何問題」。

2025年9月23日下午2時50分許，馬太鞍溪堰塞湖由壩頂溢流，於當日下午沖毀馬太鞍溪橋並沖破南岸堤防後，水土泥沙瞬間淹沒「警戒區域」，釀成共計19名在「警戒區內」，因3人廢弛職務，未依法對於警戒區域內全數保全戶執行「強制撤離」及「交通管制」之不知情民眾避難不及，遭驟然而至之水土泥沙淹沒口鼻導致窒息死亡之重大災情。

檢方偵結，依犯公務員廢弛職務釀成災害、行使公務員登載不實準公文書、過失致死等罪嫌，對林清水、張源寶、王詠濬提起公訴。建請就林清水處公務員廢弛職務釀成災害罪法定刑度最重之有期徒刑10年，張源寶及王詠濬均量處有期徒刑9年，以示懲儆。