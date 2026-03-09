　
大陸 大陸焦點 特派現場

「克豆91」黃豆種子一顆值1.4億元　陸人代：背後是科研人員的價值

▲全國人大代表、黑龍江省農業科學院黨組書記兼院長陳宇輝。（圖／翻攝中新網）

▲全國人大代表、黑龍江省農業科學院黨組書記兼院長陳宇輝。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

大陸近年受美中貿易戰的影響，糧食安全內的重要組成「大豆（黃豆，下同）」逐漸擺脫對美國的依賴，除轉向南美洲購買外，大陸國內也持續研發新品種。其中，黑龍江省農業科學院培育的大豆品種「克豆91」在成果轉化平台以3155萬元人民幣（約1.4億元新台幣）成交，成為大陸農業科技成果轉化重要案例。

▲克豆91。（圖／翻攝百度百科）

▲克豆91。（圖／翻攝百度百科，下同）

《大皖新聞》報導，一粒大豆種子3155萬元（人民幣，下同），一舉刷新中國大豆單品種單次轉化的歷史紀錄！在3月7日舉行的十四屆全國人大四次會議黑龍江省代表團開放團組會議上，全國人大代表陳宇輝的發言「從一粒種子說起」。

大陸全國人大代表、黑龍江省農業科學院黨組書記兼院長陳宇輝透露，該院2025年培育的大豆品種「克豆91」在成果轉化平台以3155萬元成交，溢價接近4倍，引起中外與會者關注。她指出，種子的價格背後其實反映的是科研人才與科技成果的價值。

陳宇輝表示，黑龍江近年推出《新時代龍江人才振興60條》等政策，加大農業科技人才引育力度，全省五年來人才資源總量增加逾30萬人，「科研成果最終要服務農業生產與農民需求。」

▲克豆91。（圖／翻攝百度百科）

對於人才引進與培養，陳宇輝指出，包括由研究所負責人主動前往涉農高校招募人才，改變以往被動等待的方式，2025年黑龍江省農業科學院新引進人才中，來自省外的比例首次超過50%。

此外，在留才方面，該院將70%以上的科技成果轉化淨收益直接獎勵給科研團隊，2025年全院成果轉化到帳金額達2.33億元，創歷史新高。

至於科研培養方面，陳宇輝強調，農業科研需要與實際生產結合，科研人員除在實驗室研究外，也需深入農村與田間地頭，「黑龍江省農業科學院已對接全省13個地市，建立科技服務平台，推動科研成果落地應用。」

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

距大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放
台股血洗2千點！　法人分析「止跌2關鍵」
韓媒痛批「紙老虎」　嘆巨蛋屋頂害輸球！李政厚：我像悲劇男主角
看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂　萬人秒懂：全都燒聲
快訊／光復鄉長林清水起訴　求刑10年
攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭腦漿外溢
快訊／兒子東大博班畢業　柯文哲聲請赴日3天

一人公司靠它！陸開啟「養龍蝦」時代　高門檻仍受民眾追捧

爽賺百萬月收！全球最大盜版網遭查封　害慘漫畫界「損失1553億」

重申兩岸互不隸屬！　陸委會駁斥王毅自欺欺人：一再扭曲歷史文件

起床就滑！　陸70歲老人每日沉迷手機12小時竟致「近視2300度」

東京審判80周年！我法官梅汝璈力爭日7甲級戰犯絞刑　溥儀出庭作證

14年逆襲！單親媽「3千元擺攤起家」現年收千萬　她喊：不想孩子窮

未來不是AI取代人類　陸學者：會用AI的人「淘汰」不會的人

科技改變銀髮經濟　陸專家：80歲不去養老院！AI助老若研發成功

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

一人公司靠它！陸開啟「養龍蝦」時代　高門檻仍受民眾追捧

爽賺百萬月收！全球最大盜版網遭查封　害慘漫畫界「損失1553億」

重申兩岸互不隸屬！　陸委會駁斥王毅自欺欺人：一再扭曲歷史文件

起床就滑！　陸70歲老人每日沉迷手機12小時竟致「近視2300度」

東京審判80周年！我法官梅汝璈力爭日7甲級戰犯絞刑　溥儀出庭作證

14年逆襲！單親媽「3千元擺攤起家」現年收千萬　她喊：不想孩子窮

未來不是AI取代人類　陸學者：會用AI的人「淘汰」不會的人

科技改變銀髮經濟　陸專家：80歲不去養老院！AI助老若研發成功

差點演出童話故事！澳洲強投麥克當諾賽後吐心聲　不滿遭低估

冷氣團南下最冷探12度　北東濕答答「高山有望迎雪」

記憶體不同調！6檔觸跌停　概念股青雲、廣穎亮燈漲停

小學館錄用性犯罪者...官方致歉「忽視女性人權」、成立委員會

贏韓國！陳冠宇爆哭意外「撞臉王世堅」　百萬人笑瘋：看完回不去

7-11厚乳拿鐵買2送2、萊爾富美式買10送10　超商咖啡優惠一次看

單日心跳暫停逾5千次幾度暈倒　婦鼠蹊植入節律器「安心」

男記錯停車點誤以為被偷　內埔警陪找迅速尋回機車

航海王抗跌！3雄盤中翻紅　陽明成交量逾10萬張

台南WBC轉播現場爆衝突！女踩踏國旗畫面曝　警將通知到案

【闖陣頭鬧事】高雄驚傳警察遭圍毆！廟會影片瘋傳真相曝

月賺百萬廣告費！全球最大盜版漫畫網被端

單親媽「3千元起家」現年收千萬　她：不想孩子窮

2天寫完！中國多人用AI生成小說月入超45K

陸70歲老人沉迷手機「近視2300度」

重申兩岸互不隸屬！　陸委會駁斥王毅：一再扭曲歷史文件

東京審判80周年！日7名甲級戰犯絞刑　我法官梅汝璈爭公道

一人公司靠它！陸開啟「養龍蝦」時代 高門檻仍受民眾追捧

影／王毅談台灣：統一進程不可阻擋　「順之者昌，逆之者亡」

未來不是AI取代人類　陸學者：淘汰不會的人

陸文旅部長：「成為中國人」成網路熱詞

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

王毅：台灣是中國內政日本有什麼資格插手？

科技改變銀髮經濟　陸專家：80歲不去養老院

伊朗稱「只允許中國船隻通過荷姆茲」 5日凌晨「鐵娘子號」順利通過

自美國總統川普欲吞併格陵蘭島之後，與歐洲關係陷入緊張。近幾個月，多位歐洲領導人相繼訪問中國大陸。大陸外長王毅表示，中方對於發展中歐關係的立場明確，始終認為歐洲是維護國際秩序穩定的重要力量，並強調中歐經貿關係的本質是優勢互補，「樂見歐洲的朋友們走出保護主義的『小閣樓』」。

大豆科研成果黑龍江農業科技人才2026兩會黃豆

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

溼答答！　4天雨最大

日本助台灣保命！晉級8強條件曝

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

探8℃！　強冷空氣來了

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

美記批低級失誤害大谷滿壘沒得打

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

韓媒形容陳傑憲發言像大谷翔平

台灣20年首贏韓國「球員激動爆哭」　美主播一段話感動全網

史上最大屠殺！台股血洗2070點　台積電狂殺120元至1770元

這場台韓戰該載入史冊！日網呼太精彩

月賺百萬廣告費！全球最大盜版漫畫網被端

沙子宸夢幻聯動山本由伸！化身迷弟曬合照

