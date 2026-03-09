「克豆91」黃豆種子一顆值1.4億元　陸人代：背後是科研人員的價值

▲全國人大代表、黑龍江省農業科學院黨組書記兼院長陳宇輝。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

大陸近年受美中貿易戰的影響，糧食安全內的重要組成「大豆（黃豆，下同）」逐漸擺脫對美國的依賴，除轉向南美洲購買外，大陸國內也持續研發新品種。其中，黑龍江省農業科學院培育的大豆品種「克豆91」在成果轉化平台以3155萬元人民幣（約1.4億元新台幣）成交，成為大陸農業科技成果轉化重要案例。

▲克豆91。（圖／翻攝百度百科，下同）

《大皖新聞》報導，一粒大豆種子3155萬元（人民幣，下同），一舉刷新中國大豆單品種單次轉化的歷史紀錄！在3月7日舉行的十四屆全國人大四次會議黑龍江省代表團開放團組會議上，全國人大代表陳宇輝的發言「從一粒種子說起」。

大陸全國人大代表、黑龍江省農業科學院黨組書記兼院長陳宇輝透露，該院2025年培育的大豆品種「克豆91」在成果轉化平台以3155萬元成交，溢價接近4倍，引起中外與會者關注。她指出，種子的價格背後其實反映的是科研人才與科技成果的價值。

陳宇輝表示，黑龍江近年推出《新時代龍江人才振興60條》等政策，加大農業科技人才引育力度，全省五年來人才資源總量增加逾30萬人，「科研成果最終要服務農業生產與農民需求。」

對於人才引進與培養，陳宇輝指出，包括由研究所負責人主動前往涉農高校招募人才，改變以往被動等待的方式，2025年黑龍江省農業科學院新引進人才中，來自省外的比例首次超過50%。

此外，在留才方面，該院將70%以上的科技成果轉化淨收益直接獎勵給科研團隊，2025年全院成果轉化到帳金額達2.33億元，創歷史新高。

至於科研培養方面，陳宇輝強調，農業科研需要與實際生產結合，科研人員除在實驗室研究外，也需深入農村與田間地頭，「黑龍江省農業科學院已對接全省13個地市，建立科技服務平台，推動科研成果落地應用。」