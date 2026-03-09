　
國際

伊朗新最高領袖傳負傷躲藏「只想活下去」　民眾喊去死

▲▼ 伊朗德黑蘭 。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為伊朗首都德黑蘭。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）甫上任，首都德黑蘭街頭便傳出民眾高喊「穆吉塔巴去死」的抗議聲浪。國際分析家直言，他接下的恐怕是個不可能任務，充其量只是伊朗的過渡性人物。

民眾高喊「去死」　影片流傳

根據這段夜間影片，拍攝者視角疑似從民宅高處俯瞰街道，可清楚聽見女性以波斯語高喊「穆吉塔巴去死」，背景則傳來宗教誦經聲。法新社無法確認拍攝地點，也難以確認其他地方是否也出現同樣的抗爭騷動。

新任最高領袖傳負傷躲藏

在第2任最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）命喪美國與以色列聯合軍事行動之後，他的兒子穆吉塔巴就被視為潛在接班人。根據負責遴選新領袖的專家會議聲明，穆吉塔巴已經被選為伊朗第3任最高領袖。

▲▼ 伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）

▲現年56歲的穆吉塔巴被視為保守派人物，與伊斯蘭革命衛隊關係密切。（圖／路透）

CNN全球事務分析師、卡內基國際和平基金會資深研究員薩德賈普（Karim Sadjadpour）接受訪問時認為，穆吉塔巴繼承的是「與全球最強超級大國美國開戰、與中東最強軍事力量以色列對抗，還得面對國內社會動盪」的政府，且如今身負傷勢躲藏中，伊朗人民已開始高喊要他的命。

薩德賈普說，「我問過一名認識他（穆吉塔巴）很久的人：『他到底要怎麼治理國家？』對方回答，他現在根本沒心思治理，一心只想著要如何活下去，『充其量……他只會是伊朗的一個過渡性人物』。」

03/07 全台詐欺最新數據

台股千家下跌！　法人看「恐慌指數」分析
陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷翔平急閃　網質疑：很沒品
日本隊隱藏功臣是他！上壘率7成27　數據壓過大谷、鈴木
台韓大戰後不對勁！日本球迷應援喊「不太習慣」：暴風雨前的寧靜
快訊／墨西哥六局16:0扣倒！　豪取2連勝
油價狂飆114美元！經長急喊：斷氣不可能　台股回歸基本面

山本由伸疊搭鑽鍊放閃　拎20萬「新柏金包」秀不凡品味

「台韓大戰」愛爾達將連播365天 ！球迷嗨翻：史詩級一戰

國際論文被引用3千次！從慈大到麻省總醫院　謝安妮獲傑出校友獎

撂倒韓國感觸多！運彩公會理事長：每年400億才撐得起台灣之光

「這不是新光三越！」東蛋美食街贏韓瞬間炸裂　5.2萬人看哭

李四川最後一天上班　蔣萬安不捨憶革命情感：無論到哪都不變

59歲王祖賢仙氣炸裂！　現身頌缽會美照瘋傳…網：歲月不敗美人

恐結冰！合歡山翠峰至大禹嶺入夜只出不進　武嶺至松雪樓封閉

中華隊晉級就看今晚！蔣萬安揪跳海豹舞為韓應援　侯友宜也集氣

陸加大促融促統！　張五岳：兩岸今年「審慎不悲觀」風險可控挑戰大

【可愛爆擊】人類都在瘋球賽！狗狗無聊到發呆 下秒被點名「秒露天使笑」

伊朗穆吉塔巴最高領袖德黑蘭

