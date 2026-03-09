伊朗新最高領袖傳負傷躲藏「只想活下去」　民眾喊去死

▲圖為伊朗首都德黑蘭。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）甫上任，首都德黑蘭街頭便傳出民眾高喊「穆吉塔巴去死」的抗議聲浪。國際分析家直言，他接下的恐怕是個不可能任務，充其量只是伊朗的過渡性人物。

民眾高喊「去死」 影片流傳

根據這段夜間影片，拍攝者視角疑似從民宅高處俯瞰街道，可清楚聽見女性以波斯語高喊「穆吉塔巴去死」，背景則傳來宗教誦經聲。法新社無法確認拍攝地點，也難以確認其他地方是否也出現同樣的抗爭騷動。

C'EST CRIÉ. « Mort à Mojtaba ! », scandent ce dimanche 8 mars 2026 depuis leurs fenêtres des habitants du quartier d'Ekbatan, dans le nord-ouest de Téhéran, en réaction aux rumeurs faisant état de la nomination de Mojtaba Khamenei, fils de l'ayatollah Ali Khamenei, en tant que… pic.twitter.com/IhwnvzNXZ1 — Armin Arefi (@arminarefi) March 8, 2026

新任最高領袖傳負傷躲藏

在第2任最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）命喪美國與以色列聯合軍事行動之後，他的兒子穆吉塔巴就被視為潛在接班人。根據負責遴選新領袖的專家會議聲明，穆吉塔巴已經被選為伊朗第3任最高領袖。

▲現年56歲的穆吉塔巴被視為保守派人物，與伊斯蘭革命衛隊關係密切。（圖／路透）

CNN全球事務分析師、卡內基國際和平基金會資深研究員薩德賈普（Karim Sadjadpour）接受訪問時認為，穆吉塔巴繼承的是「與全球最強超級大國美國開戰、與中東最強軍事力量以色列對抗，還得面對國內社會動盪」的政府，且如今身負傷勢躲藏中，伊朗人民已開始高喊要他的命。

薩德賈普說，「我問過一名認識他（穆吉塔巴）很久的人：『他到底要怎麼治理國家？』對方回答，他現在根本沒心思治理，一心只想著要如何活下去，『充其量……他只會是伊朗的一個過渡性人物』。」