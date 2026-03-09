國內線連假航班「退票費用分級制」即起上路　當日最高收30%

▲國內線機票連假實施「退票費用分級制」。（示意圖／ETtoday資料照）

記者周湘芸／台北報導

為讓機位有效運用，鼓勵旅客儘早確認行程，即日起國內線機票連假將實施「退票費用分級制」，航班起飛前退票區分3個不同階段酌收費用，當日退票手續費最高從10%提高至30%，首個連假將於勞動節起實施。

目前國內線對於3天以上連假疏運期間的機票，會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等使用限制，民眾如欲退票，需於班機起飛前辦理，並支付最多10％退票手續費。交通部日前修法，將於連假實施國內線機票「退票費用分級制」，將退票費用區分3個不同級距。

根據最新「國內線航空乘客運送定型化契約應記載及不得記載事項」，起飛前7日以上退票，手續費最高不超過票價10%；起飛前1至6日退票，手續費最高不超過票價20%；當日航班起飛前退票，手續費最高不超過票價30%，即日起上路。

今年勞動節假期自5月1日至5月3日，民航局規劃，4月30日至5月4日為航空疏運期，以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，總計提供1,160架次、9萬3,165個座位數，其中於尖峰時段4月30日至5月2日台灣出發往離島方向，以及5月2日至5月4日離島出發回台灣方向的機票將首度適用「退票費用分級制」，使有限空運資源獲得更有效利用。