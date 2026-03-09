　
國內線連假航班「退票費用分級制」即起上路　當日最高收30%

▲松山機場,登機報到,櫃檯辦理登機,領機票,kiosk自助服務機,自助登機。（圖／記者謝婷婷攝）

▲國內線機票連假實施「退票費用分級制」。（示意圖／ETtoday資料照）

記者周湘芸／台北報導

為讓機位有效運用，鼓勵旅客儘早確認行程，即日起國內線機票連假將實施「退票費用分級制」，航班起飛前退票區分3個不同階段酌收費用，當日退票手續費最高從10%提高至30%，首個連假將於勞動節起實施。

目前國內線對於3天以上連假疏運期間的機票，會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等使用限制，民眾如欲退票，需於班機起飛前辦理，並支付最多10％退票手續費。交通部日前修法，將於連假實施國內線機票「退票費用分級制」，將退票費用區分3個不同級距。

根據最新「國內線航空乘客運送定型化契約應記載及不得記載事項」，起飛前7日以上退票，手續費最高不超過票價10%；起飛前1至6日退票，手續費最高不超過票價20%；當日航班起飛前退票，手續費最高不超過票價30%，即日起上路。

今年勞動節假期自5月1日至5月3日，民航局規劃，4月30日至5月4日為航空疏運期，以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，總計提供1,160架次、9萬3,165個座位數，其中於尖峰時段4月30日至5月2日台灣出發往離島方向，以及5月2日至5月4日離島出發回台灣方向的機票將首度適用「退票費用分級制」，使有限空運資源獲得更有效利用。

03/07 全台詐欺最新數據

國內線連假航班「退票費用分級制」即起上路　當日最高收30%

國內線連假航班「退票費用分級制」即起上路　當日最高收30%

阿聯酋航空「緊急停飛杜拜航班」

阿聯酋航空「緊急停飛杜拜航班」

隨著中東緊張局勢蔓延，阿聯酋航空（Emirates）一度宣布全面停飛杜拜的往返航班，但目前已經宣布恢復運作。不過，無論是該航空公司或阿拉伯聯合大公國政府，均未說明原因。

機票恐變貴！航空燃油已暴漲逾80%

機票恐變貴！航空燃油已暴漲逾80%

美伊戰爭爆發！200國人因航班滯留　外交部滾動式執行照護計畫

美伊戰爭爆發！200國人因航班滯留　外交部滾動式執行照護計畫

勞動節離島航班首實施「退票費用分級制」　3/9起開放訂票

勞動節離島航班首實施「退票費用分級制」　3/9起開放訂票

中東戰火擴大「台灣團2364人受影響」　逾千人滯留海外

中東戰火擴大「台灣團2364人受影響」　逾千人滯留海外

