　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「有人會接住我嗎」28歲女驚恐摔出巨型滑梯　4.5公尺高墜地亡

「有人會接住我嗎」28歲女驚恐摔出巨型滑梯　4.5公尺高墜地亡。（圖／翻攝自Instagram）

▲女子意外摔出滑梯。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

哥倫比亞一名女子在遊樂園搭乘巨型滑梯時發生事故，由於該滑梯十分高聳，滑行的角度近乎垂直令她非常擔心，然而工作人員卻只要她不要害怕趕快滑下去，結果慘從15英尺（約4.5公尺）高處墜落身亡。

滑梯高速轉彎甩飛　28歲女墜地亡

來自哥倫比亞蒂布(Tibú)的28歲女子加西亞(Cristel Camila Garcia)，育有一名4歲女兒，她5日在該國東北部桑坦德省奇納科塔(Chinacota)當地遊樂園和家人一同遊玩時，意外摔出巨型滑梯上身亡。

從親友拍攝的畫面中可看到，加西亞坐在充氣坐墊上，頭上戴著頭盔她正要滑下滑梯前擔心詢問工作人員「有人會接住我嗎」，工作人員只要她不要害怕，結果她滑下時在轉彎處被甩出設施，重重摔落到下方地面。

墜地還有意識　女送醫途中身亡

當地媒體指出，加西亞墜地後原本還保有意識，後來情況卻急速變得危險，她因為頭部、腹部和胸部受重傷在送醫途中身亡。

不幸事件傳出後，遊樂園聲明表示，對這名年輕女士的逝去表示哀悼，已立即啟動針對事件的緊急援助計畫，該遊樂設施於今年2月啟用，並通過各項安全檢查，正在配合警方調查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
丟臉丟到東蛋？台球迷「留滿地垃圾照」瘋傳　日媒揭真相：AI造
王鴻薇出手！發函政院、華航說明卓榮泰包機費用　須今下班前回覆
快訊／以色列5比0完封尼加拉瓜
59歲王祖賢仙氣炸裂！　現身頌缽會美照瘋傳
「這不是新光三越！」東蛋美食街贏韓瞬間炸裂　5.2萬人看哭
台股千家下跌！　法人看「恐慌指數」分析
陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷翔平急閃　網質疑：很沒品
日本隊隱藏功臣是他！上壘率7成27　數據壓過大谷、鈴木

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

主人急逃杜拜「大量貓狗丟街頭」　獸醫揭：健康寵物被送來安樂死

男聽怪聲破牆見「無助小貓頭鷹」　160萬網融化：小貓也想幫忙

黃金獵犬突變「超黏跟屁蟲」整天緊跟　女一驗曝喜訊：懷孕了

出電梯瞬間「梯廂突然暴衝往上」　男差點被夾成肉餅驚險畫面曝

滑雪男遇雪崩「困厚雪下活埋4小時」　妻靠iPhone定位成功救命　

男遊客擄走飯店紅鶴帶回房間　「強扯下翅膀」變態施虐控4重罪

不生也老得快？　芬蘭研究曝：女性「生2至3個」生理指標最健康

丟臉丟到東蛋？台球迷「留滿地垃圾照」瘋傳　日媒揭真相：AI造假

「有人會接住我嗎」28歲女驚恐摔出巨型滑梯　4.5公尺高墜地亡

油庫燒整晚！德黑蘭成末日煉獄「有毒濃煙籠罩」　宛如災難片

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

不生也老得快？　芬蘭研究曝：女性「生2至3個」生理指標最健康

丟臉丟到東蛋？台球迷「留滿地垃圾照」瘋傳　日媒揭真相：AI造假

「有人會接住我嗎」28歲女驚恐摔出巨型滑梯　4.5公尺高墜地亡

油庫燒整晚！德黑蘭成末日煉獄「有毒濃煙籠罩」　宛如災難片

波灣多國遭空襲巴林32傷　沙國警告伊朗：將成最大輸家

主人急逃杜拜「大量貓狗丟街頭」　獸醫揭：健康寵物被送來安樂死

台韓大戰後不對勁！日本球迷應援喊「不太習慣」：暴風雨前的寧靜

伊朗新最高領袖傳負傷躲藏「只想活下去」　民眾喊去死

伊朗新領袖是誰？哈米尼次子「革命衛隊撐腰」　川普曾嗆無法接受

韓媒痛批「紙老虎」　嘆巨蛋屋頂害輸球！李政厚：我像悲劇男主角

朱宇謀女友愛愛一半「轉身摺衣」！解嗨行徑超傻眼　他反遭虧技術差

不生也老得快？　芬蘭研究曝：女性「生2至3個」生理指標最健康

好市多「加油站優惠」限時1天！滿額送250元購物券

男子持刀硬闖喊「上帝要我來」　總統府：無人員受傷府區安全無虞

丟臉丟到東蛋？台球迷「留滿地垃圾照」瘋傳　日媒揭真相：AI造假

台中「150家金雞母」組成　建商卡位重壓文心路

桃園視障男外出買餐迷途路旁　警一眼認出助其返家

王鴻薇出手！發函政院、華航說明卓榮泰包機費用　須今下班前回覆

費仔連2天開轟「網喊發健保卡」　專家揭2方式最快

高雄分署25年首見！遠航麥道MD-82客機下周拍賣　800萬起標

【台擊沉韓有玄學？】網瘋傳「佛光山啦啦隊」萬人祈福唸：經典賽中華隊

國際熱門新聞

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

卓榮泰赴東京看WBC　中方氣炸致電日使抗議

哈米尼次子接班！　伊朗正式宣布：穆傑塔巴接任最高領袖

美以轟炸石油設施　德黑蘭竟下石油黑雨

伊朗4波飛彈狂轟以色列　全境警報大作

伊朗飛彈藏民宅！美軍發布強烈警告

伊朗戰爭何時停　川普：會在適當時機做決定

贏不了台灣　韓媒點名4大聯盟選手表現差

美駐挪威大使館深夜爆炸　警鎖定恐攻調查

第7名美軍陣亡！　川普預警「更多美軍傷亡」：這就是戰爭

韓媒：連台灣都贏不了還談什麼8強

川普放話：伊朗新領袖要經過我「批准」

更多熱門

相關新聞

4歲童突然沒聲音　媽驚見兒溺斃洗衣機

4歲童突然沒聲音　媽驚見兒溺斃洗衣機

哥倫比亞安蒂奧基亞省（Antioquia）城鎮貝洛，日前發生一起4歲男童跌入洗衣機溺斃的憾事。事發當日母親蒂亞戈陪孩子一起吃早餐，隨後便開始工作，但過了一段時間，她發現屋內的兒子沒有發出任何聲音，警覺不對勁，等到找到人時，孩子已經在洗衣機內溺水。

奪命挑戰！　網紅直播「笑著跳河」身亡

奪命挑戰！　網紅直播「笑著跳河」身亡

春節一路嗨到228！義大遊樂世界見「馬」288入園　

春節一路嗨到228！義大遊樂世界見「馬」288入園　

即／哥倫比亞小飛機墜毀　15人全數罹難

即／哥倫比亞小飛機墜毀　15人全數罹難

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

關鍵字：

滑梯事故遊樂園哥倫比亞Cristel Camila Garcia

讀者迴響

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

溼答答！　4天雨最大

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

日本助台灣保命！晉級8強條件曝

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

探8℃！　強冷空氣來了

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

韓媒形容陳傑憲發言像大谷翔平

美記批低級失誤害大谷滿壘沒得打

剩8℃！　最冷時間曝

看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面