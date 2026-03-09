「有人會接住我嗎」28歲女驚恐摔出巨型滑梯　4.5公尺高墜地亡

▲女子意外摔出滑梯。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

哥倫比亞一名女子在遊樂園搭乘巨型滑梯時發生事故，由於該滑梯十分高聳，滑行的角度近乎垂直令她非常擔心，然而工作人員卻只要她不要害怕趕快滑下去，結果慘從15英尺（約4.5公尺）高處墜落身亡。

滑梯高速轉彎甩飛 28歲女墜地亡

來自哥倫比亞蒂布(Tibú)的28歲女子加西亞(Cristel Camila Garcia)，育有一名4歲女兒，她5日在該國東北部桑坦德省奇納科塔(Chinacota)當地遊樂園和家人一同遊玩時，意外摔出巨型滑梯上身亡。

從親友拍攝的畫面中可看到，加西亞坐在充氣坐墊上，頭上戴著頭盔她正要滑下滑梯前擔心詢問工作人員「有人會接住我嗎」，工作人員只要她不要害怕，結果她滑下時在轉彎處被甩出設施，重重摔落到下方地面。

墜地還有意識 女送醫途中身亡

當地媒體指出，加西亞墜地後原本還保有意識，後來情況卻急速變得危險，她因為頭部、腹部和胸部受重傷在送醫途中身亡。

不幸事件傳出後，遊樂園聲明表示，對這名年輕女士的逝去表示哀悼，已立即啟動針對事件的緊急援助計畫，該遊樂設施於今年2月啟用，並通過各項安全檢查，正在配合警方調查。