一整天工作超不順　男下班轉念買彩券竟中「3千多萬元」大獎翻身

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州一名男子在經歷不順心的一天工作後，前往彩券行花費20美元（約台幣638元）購買一張刮刮樂200X scratch-off彩券，結果意外轉運，中100萬美元（約台幣3195萬元）大獎翻身成為百萬富翁。

工作業績太差 男買彩券試手氣意外中獎

居住在阿拉莫薩市(Alamosa)的男子強納森(Jonathan G)是一名手機銷售員，當天工作銷售業績不佳的他，下班後想要買張彩券來試試手氣，沒想到讓他成為百萬富翁。

Formerly homeless man wins $1M lotto ticket after having tough day at work https://t.co/0zGSbSgsar pic.twitter.com/lvgxuZxOX8 — New York Post (@nypost) March 8, 2026

強納森表示，「我當時完全不敢相信，我那天銷售業績很差，但結果卻出乎意料地好」，平時他頂多只花5美元買彩券，但那天腦中突然冒出「為什麼不試試花20美元呢？反正最壞的結果又能怎樣」，結果成為他做過最棒的決定。

強納森領獎時透露，之前失業的他曾住在收容所中一段時間，後來好不容易振作，找到一份穩定工作，為女友和孩子們提供安穩的住處，期待未來能利用獎金來改變女友和孩子們的生活。