狼阿公兩度猥褻7歲孫女獲緩刑　惡性太重大！二審撤銷改判4年半

▲阿公罔顧孫女伸手推卻、拒絕說不要，仍兩度猥褻得逞。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市中和區老翁阿文（化名），在2024年暑假間，利用陪同7歲孫女等夏令營車輛抵達前，2次猥褻孫女下體，孫女雖然都奮力推開，但仍遭猥褻得逞。母親氣得提告，一審新北地院念在老翁犯後態度良好，竟給予緩刑。案經上訴，高等法院二審審理後，認為老翁惡性重大，撤銷緩刑，改判刑4年6月。可上訴。

判決指出，案發當時阿文的孫女年僅7歲，爸媽在暑假期間幫她報名夏令營。但因為早上爸媽趕上班，沒辦法等候夏令營的接駁車前來，因此跟阿文討論後，早上7點半左右就先將小女孩送到阿文家中，直到8點10分左右，接駁車才來將小女孩接走。

但阿文卻罔顧人倫，在7月中與8月初，兩度趁著孫女在自家中等候接駁車的時候，強行猥褻。第一次下手時，隔著褲、群撫摸，孫女奮力將阿文手推開；第二次阿文更強硬，不管孫女嚴詞拒絕說「不要」，竟將手伸入內褲撫摸。小女孩被侵犯後很氣憤，當天晚間就告知父母有關阿公的惡行，母親大怒，報警處理。檢警偵辦時，阿文坦承犯行，檢方依照2個「家暴加重強制猥褻罪」，對阿文提起公訴。

一審新北地院審理後，認為阿文坦承全部犯行，犯後態度良好，僅一時失慮而有本案犯行，所以將阿文判處有期徒刑2年，並宣告緩刑5年的自新機會，緩刑期間付保護管束，並應完成加害人處遇計畫，及依檢察官指定之期間，接受20小時之法治教育課程。案件上訴第二審。

二審高等法院審理後，雖然阿文也坦承犯行，但高院認為，阿文的犯行造成孫女身心受創，留下難以磨滅之陰影，影響孫女人格發展之健全甚鉅，且損及日後孫女對兩性關係及家庭觀念之認知，造成不可抹滅之傷害。再加上孫女以及媳婦都不願接受和解，不肯原諒阿文，因此高院撤銷阿文的緩刑，改判有期徒刑4年6月。若判刑定讞，阿文將入獄服刑。