社會 社會焦點 保障人權

攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭疑腦漿外溢

記者許宥孺／高雄報導

高雄市湖內區昨（8）日發生一起恐怖攻擊事件！楊姓男子、黎姓男子自稱為「攝理教」神職人員，與林姓男子約好要進行訪問，沒想到雙方見面後，林姓男子突然掏出預先準備的酒精朝楊男、黎男面部噴灑，又抄出榔頭追打，造成黎男頭部爆血、疑似腦漿外溢。警方獲報後，將林姓男子逮捕，訊後依殺人未遂、重傷害罪移送偵辦。

▲攝理教家訪傳教遭伏擊！高雄男抄榔頭追打　2教友濺血疑腦漿外溢。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲攝理教家訪傳教遭伏擊，2教友遭酒精噴臉，其中1人被榔頭追打全身是血跌坐在地。（圖／記者許宥孺翻攝）

事發在8日下午5點多，警消獲報，湖內區中山一路發生攻擊傷害事件，救護人員趕抵現場，發現2名男子眼睛受傷，其中一人跌坐在地，頭部因遭到重擊，身穿的白色襯衫被染了一片鮮血。救護人員於現場初步處置後，緊急將2名男子送醫救治。

警方調查，41歲楊姓男子、39歲黎姓男子自稱是攝理教宗教團體成員，兩人疑似有意對36歲林姓男子宣教，雙方約好要對林姓男子進行家庭訪視，當時便約定在一家洗衣店碰面，而林男疑似不想被宣教訪視，竟事先準備酒精、榔頭赴約。

警方指出，雙方碰面後，林姓男子隨即拿出酒精瓶對楊姓男子、黎姓男子面部噴灑，又從後褲腰掏出榔頭追打2人，甚至一度要拿花盆砸人，造成黎姓男子頭部遭到重擊、身體多處外傷；楊姓男子則是因被酒精噴灑臉部受傷。

▲攝理教家訪傳教遭伏擊！高雄男抄榔頭追打　2教友濺血疑腦漿外溢。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲林姓男子被當場逮捕。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方到場後立即將林男依現行犯逮捕，全案警詢後依殺人未遂及重傷害罪移送橋頭地方檢察署偵辦。

高雄恐怖攻擊攝理教家庭訪視重傷害殺人未遂榔頭酒精

