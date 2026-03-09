　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

買氣下滑50%！金價劇烈波動眾人開始觀望　陸零售商：放緩進貨

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

近期中東局勢持續緊張，帶動國際貴金屬市場劇烈震盪，金價出現明顯「過山車」行情。隨著金銀價格短時間內大幅波動，中國國內黃金市場情緒也迅速降溫，原本追漲的消費者轉為觀望，市場交易熱度明顯下降。

據《央廣網》報導，國際金價近日單日振幅一度超過110美元，中國國內金價也隨之出現大幅震盪。品牌金飾價格波動明顯，部分品牌足金飾品價格逼近1600元／克（人民幣，下同），單日漲跌幅度可達數十元；銀行投資金條價格則在1150元／克左右上下波動。

▲深圳水貝黃金市場觀望的買家。（圖／CFP）

▲深圳水貝黃金市場觀望的買家。（圖／CFP）

劇烈波動讓不少原本打算入手黃金的消費者選擇暫時觀望。深圳水貝市場在短短幾天內，消費者情緒已從「追漲買金」迅速轉變為「持幣觀望」，多數人不敢在高位追價，也不願在行情不明朗時輕易抄底。

市場成交量也因此出現明顯下滑。在深圳水貝等黃金交易集散地，不少店家反映營業額下滑約50%。目前除了婚禮等「剛需」購買外，多數非必要消費者選擇暫緩購買，部分零售商表示，甚至開始減少進貨量以降低風險。

黃金回收市場同樣受到影響，不少門市回收量明顯減少，有的店家甚至改為預約制回收。不過，「以舊換新」成為近期熱門服務，部分民眾趁金價高位把舊首飾拿去換購新款。

有店員表示，近期消費者態度十分謹慎，「這屆買家比看懸疑劇還沉得住氣」，多數人都在等待行情更明朗後再決定是否出手。

▲部分業者放緩進貨節奏。（圖／CFP）

▲部分業者放緩進貨節奏。（圖／CFP）

市場分析指出，此次金價劇烈震盪主要受多重因素影響。一方面避險資金在地緣政治緊張初期已提前進場，衝突爆發後部分資金選擇獲利了結；另一方面美元走強也分流了部分避險資金，加上市場對美聯儲降息節奏存在不確定性，美債利率上升使不生息的黃金吸引力相對下降。

報導指出，此外，金價前期漲幅過大，也導致程序化交易與槓桿資金集中撤出，進一步放大市場波動，使黃金價格在短時間內出現劇烈起伏。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
丟臉丟到東蛋？台球迷「留滿地垃圾照」瘋傳　日媒揭真相：AI造
王鴻薇出手！發函政院、華航說明卓榮泰包機費用　須今下班前回覆
快訊／以色列5比0完封尼加拉瓜
59歲王祖賢仙氣炸裂！　現身頌缽會美照瘋傳
「這不是新光三越！」東蛋美食街贏韓瞬間炸裂　5.2萬人看哭
台股千家下跌！　法人看「恐慌指數」分析
陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷翔平急閃　網質疑：很沒品
日本隊隱藏功臣是他！上壘率7成27　數據壓過大谷、鈴木

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸加大促融促統！　張五岳：兩岸今年「審慎不悲觀」風險可控挑戰大

陸人大「台灣團代表」現身「代表通道」　周琪：台獨史觀是對先烈的褻瀆

2026兩會／陸「兩高」報告都提「懲獨」：打擊顛覆、分裂活動

買氣下滑50%！金價劇烈波動眾人開始觀望　陸零售商：放緩進貨

中傳媒大學砍16個系別！攝影、翻譯入列　AI普及進入「人機分工」時代

籲陸正視中華民國存在！　沈有忠談「川習會」：樂見溝通控管風險

「克豆91」黃豆種子一顆值1.4億元　陸人代：背後是科研人員的價值

一人公司靠它！陸開啟「養龍蝦」時代　高門檻仍受民眾追捧

爽賺百萬月收！全球最大盜版網遭查封　害慘漫畫界「損失1553億」

重申兩岸互不隸屬！　陸委會駁斥王毅自欺欺人：一再扭曲歷史文件

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

陸加大促融促統！　張五岳：兩岸今年「審慎不悲觀」風險可控挑戰大

陸人大「台灣團代表」現身「代表通道」　周琪：台獨史觀是對先烈的褻瀆

2026兩會／陸「兩高」報告都提「懲獨」：打擊顛覆、分裂活動

買氣下滑50%！金價劇烈波動眾人開始觀望　陸零售商：放緩進貨

中傳媒大學砍16個系別！攝影、翻譯入列　AI普及進入「人機分工」時代

籲陸正視中華民國存在！　沈有忠談「川習會」：樂見溝通控管風險

「克豆91」黃豆種子一顆值1.4億元　陸人代：背後是科研人員的價值

一人公司靠它！陸開啟「養龍蝦」時代　高門檻仍受民眾追捧

爽賺百萬月收！全球最大盜版網遭查封　害慘漫畫界「損失1553億」

重申兩岸互不隸屬！　陸委會駁斥王毅自欺欺人：一再扭曲歷史文件

朱宇謀女友愛愛一半「轉身摺衣」！解嗨行徑超傻眼　他反遭虧技術差

不生也老得快？　芬蘭研究曝：女性「生2至3個」生理指標最健康

好市多「加油站優惠」限時1天！滿額送250元購物券

男子持刀硬闖喊「上帝要我來」　總統府：無人員受傷府區安全無虞

丟臉丟到東蛋？台球迷「留滿地垃圾照」瘋傳　日媒揭真相：AI造假

台中「150家金雞母」組成　建商卡位重壓文心路

桃園視障男外出買餐迷途路旁　警一眼認出助其返家

王鴻薇出手！發函政院、華航說明卓榮泰包機費用　須今下班前回覆

費仔連2天開轟「網喊發健保卡」　專家揭2方式最快

高雄分署25年首見！遠航麥道MD-82客機下周拍賣　800萬起標

【可愛爆擊】人類都在瘋球賽！狗狗無聊到發呆 下秒被點名「秒露天使笑」

大陸熱門新聞

月賺百萬廣告費！全球最大盜版漫畫網被端

2天寫完！中國多人用AI生成小說月入超45K

單親媽「3千元起家」現年收千萬　她：不想孩子窮

陸70歲老人沉迷手機「近視2300度」

陸人大「台灣團代表」現身「代表通道」 周琪：台獨史觀是對先烈的褻瀆

「克豆91」黃豆種子一顆值1.4億元 陸人代：背後是科研人員的價值

一人公司靠它！陸開啟「養龍蝦」時代 高門檻仍受民眾追捧

東京審判80周年！日7名甲級戰犯絞刑　我法官梅汝璈爭公道

重申兩岸互不隸屬！　陸委會駁斥王毅：一再扭曲歷史文件

金價劇烈波動眾人開始觀望　陸零售商：放緩進貨

中傳媒大學砍16個系別！攝影、翻譯入列 AI普及進入「人機分工」時代

籲陸正視中華民國存在　沈有忠談「川習會」：樂見溝通

兩岸今年「審慎不悲觀」　張五岳：風險可控挑戰不小

未來不是AI取代人類　陸學者：淘汰不會的人

更多熱門

相關新聞

航海王抗跌！3雄盤中翻紅　陽明成交量逾10萬張

航海王抗跌！3雄盤中翻紅　陽明成交量逾10萬張

中東情勢緊張台股暴跌逾2000點，但有「航海王」美稱的貨櫃海運類股表現抗跌，今（9）日盤中陽明（2609）與萬海（2615）皆翻紅漲半根，長榮（2603）也回到平盤之上，表現相對抗跌。

台股警戒！日股狂殺3500點　韓股重挫觸發暫停交易

台股警戒！日股狂殺3500點　韓股重挫觸發暫停交易

中東緊張！日貴婦女星移居杜拜4年暫撤離

中東緊張！日貴婦女星移居杜拜4年暫撤離

伊朗4波飛彈狂轟以色列　全境警報大作

伊朗4波飛彈狂轟以色列　全境警報大作

日本啟動撤僑！　首班機今從阿曼返國

日本啟動撤僑！　首班機今從阿曼返國

關鍵字：

金價黃金市場中東局勢黃金深圳水貝黃金市場

讀者迴響

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

溼答答！　4天雨最大

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

日本助台灣保命！晉級8強條件曝

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

探8℃！　強冷空氣來了

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

韓媒形容陳傑憲發言像大谷翔平

美記批低級失誤害大谷滿壘沒得打

剩8℃！　最冷時間曝

看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面