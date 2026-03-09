買氣下滑50%！金價劇烈波動眾人開始觀望　陸零售商：放緩進貨

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

近期中東局勢持續緊張，帶動國際貴金屬市場劇烈震盪，金價出現明顯「過山車」行情。隨著金銀價格短時間內大幅波動，中國國內黃金市場情緒也迅速降溫，原本追漲的消費者轉為觀望，市場交易熱度明顯下降。

據《央廣網》報導，國際金價近日單日振幅一度超過110美元，中國國內金價也隨之出現大幅震盪。品牌金飾價格波動明顯，部分品牌足金飾品價格逼近1600元／克（人民幣，下同），單日漲跌幅度可達數十元；銀行投資金條價格則在1150元／克左右上下波動。

▲深圳水貝黃金市場觀望的買家。（圖／CFP）

劇烈波動讓不少原本打算入手黃金的消費者選擇暫時觀望。深圳水貝市場在短短幾天內，消費者情緒已從「追漲買金」迅速轉變為「持幣觀望」，多數人不敢在高位追價，也不願在行情不明朗時輕易抄底。

市場成交量也因此出現明顯下滑。在深圳水貝等黃金交易集散地，不少店家反映營業額下滑約50%。目前除了婚禮等「剛需」購買外，多數非必要消費者選擇暫緩購買，部分零售商表示，甚至開始減少進貨量以降低風險。

黃金回收市場同樣受到影響，不少門市回收量明顯減少，有的店家甚至改為預約制回收。不過，「以舊換新」成為近期熱門服務，部分民眾趁金價高位把舊首飾拿去換購新款。

有店員表示，近期消費者態度十分謹慎，「這屆買家比看懸疑劇還沉得住氣」，多數人都在等待行情更明朗後再決定是否出手。

▲部分業者放緩進貨節奏。（圖／CFP）

市場分析指出，此次金價劇烈震盪主要受多重因素影響。一方面避險資金在地緣政治緊張初期已提前進場，衝突爆發後部分資金選擇獲利了結；另一方面美元走強也分流了部分避險資金，加上市場對美聯儲降息節奏存在不確定性，美債利率上升使不生息的黃金吸引力相對下降。

報導指出，此外，金價前期漲幅過大，也導致程序化交易與槓桿資金集中撤出，進一步放大市場波動，使黃金價格在短時間內出現劇烈起伏。