毒駕撞死3寶媽！高雄惡男有毒品前科　檢方聲押獲准

記者賴文萱／高雄報導

高雄市小港區7日晚間發生死亡車禍，一名30歲楊姓男子開車毒駕上路，不慎追撞前方兩輛機車，造成43歲李姓女子重傷送醫後不治，李女丈夫受訪時難掩悲痛，盼法官一定要重判死刑。楊男後續被依公共危險等罪嫌送辦，檢察官複訊後向法院聲押獲准。

▲高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）



自小客連環追撞 3人受傷

警方7日21時20分許接獲通報，小港區中安路發生交通事故，立即派員到場疏導交通、協助救護並進行現場蒐證與測繪。初步調查，30歲楊姓男子駕駛自小客車，先追撞前方43歲李姓女子騎乘的機車，再追撞前方52歲陳姓女子騎乘的機車，陳女當時還載有9歲兒童。

▲毒駕撞死3寶媽！高雄惡男曾有毒品前科，檢方聲押獲准。（圖／記者賴文萱翻攝）

駕駛毒駕依公共危險罪送辦 檢方聲押獲准

警方對楊姓男子實施酒精濃度檢測，並未發現酒精反應，但毒品快篩呈陽性，車內也查扣依托咪酯煙彈（喪屍煙彈）1顆，重量5克，當場依現行犯逮捕。

據了解，楊男為水泥工人，過去也曾有毒品前科，他辯稱他家住楠梓，因為開錯路才會開到小港，說法避重就輕。全案訊後依刑法公共危險（毒駕致死）、過失致死、傷害及違反毒品危害防制條例，移送高雄地方檢察署偵辦，檢察官複訊後向法院聲押獲准，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

▲▼高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）



43歲女傷重不治 另2人輕傷

事故發生後，43歲李女傷勢嚴重，送醫搶救後仍宣告不治。據了解，李女為家庭主婦，育有3名子女，當時她正要去買宵夜吃，未料竟在住家不遠處遇死劫。

李女丈夫今日受訪難掩氣憤，痛批肇事駕駛實在太可惡，當時幾乎時速破百都沒減速，盼法官一定要重判他死刑。而3名子女中，最小的孩子才幼兒園大班，還不敢讓她知道媽媽已經不在。

另外，同樣遭撞飛的機車騎士陳女及9歲兒童則為擦挫傷，分別送往小港醫院及國軍高雄總醫院治療，目前仍在醫院治療。

▲▼高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

