生活 生活焦點

看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂　萬人秒懂：全都燒聲

▲▼ 台灣球迷把東京巨蛋變主場 。（圖／記者王真魚攝）

▲台日戰4萬2314人湧東京巨蛋，台灣球迷聲勢浩大快變主場。（圖／記者王真魚攝）

網搜小組／劉維榛報導

瘋狂的台灣人，瘋狂的棒球魂！一名網友直呼，看完台韓大戰後，要趕搭晚上班機返台，沒想到候機室幾乎坐滿台灣球迷，讓他忍不住笑說「這些人明天都要上班！」貼文曝光後掀起共鳴，「我是今早飛回台北、下午直接開會」；更有人笑說今天上班族大概都要帶喉糖，「辦公室應該很多人都燒聲」。

一名網友在Threads表示，昨（8日）看完中華隊以5比4打贏韓國後，一路匆匆忙忙回到飯店打包行李，就是為了要趕晚上的回台班機，更笑虧候機室擠滿一票台灣人，「22:35起飛的飛機，這些人都是明天要上班的人！」

球迷看完中華隊贏球　連夜飛回台隔天照樣上班

文章曝光後，底下網友敬佩直呼，這就是拼勁十足台灣精神，「想跟老闆再請假還會被唸：陳傑憲骨裂都上場了請什麼假」、「4萬名台灣人是要幾台飛機才夠載？」「我是星期一一早的飛機，中午到台北，然後下午接著開會」、「買不到這班機的票，只能在旁邊飯店等到05:00飛」、「辛苦了，我也是今天上班」、「懂事的老闆今天應該都會請喝飲料」。

不少人則笑虧，「明天全部都需要帶喉糖上班」、「今天辦公室大概有一半的人都會很安靜 （因為燒聲）」、「除了燒聲，聽力大概也不好了」、「大家好強，我看完直接回飯店躺，然後現在喉嚨痛」。

03/07 全台詐欺最新數據

鄭宗哲感性發聲！吐露對戰日韓澳心聲

