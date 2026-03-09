一人公司靠它！陸開啟「養龍蝦」時代　高門檻仍受民眾追捧

▲AI開源智慧體OpenClaw被視為超強個人助手。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸在春節期間曾曝光一批在杭州「孵化器」內憑藉AI工具接案工作的「一人公司」，隨著大陸頭部科技企業騰訊、小米先後接入AI開源軟體OpenClaw，也就是因圖示而被網友們戲稱「龍蝦」的AI管家後，引起一股「全民養龍蝦」的熱潮，甚至出現有家長代替孩子們前往活動現場免費安裝，反映出部分人已在AI時代出現「不落人後」的焦慮感。

《新京報》報導，3月6日，深圳騰訊大廈樓下，眾多市民攜帶電腦到場，爭相參與OpenClaw（龍蝦）AI智能（智慧，下同）體工具免費安裝活動，不少未預約排隊的市民現場詢問能否「加個號」，場面火爆。

參與安裝的人群包含利用午休時間趕來的上班族、由家長帶同體驗的小孩，甚至還有替子女代為安裝的退休長者。隨著需求增加，電商平台也出現所謂「AI安裝師」服務，上門安裝價格約每次500元（人民幣，下同），遠端安裝則約50至300元不等。

OpenClaw是一款開源AI智能體，於2025年推出、2026年初正式命名，在中國被稱為「龍蝦」。與傳統只能進行對話的AI不同，其特點在於能直接在電腦上操作軟體並執行任務，例如自動處理程式操作或重複性工作，被部分人視為AI從「動口」走向「動手」的重要進展。

不過，OpenClaw雖在大陸社會上短時間內受到一般民眾追捧，也引起部分質疑，由於本地部署環境較為複雜，對沒有程式基礎的使用者而言門檻仍然不低，除安裝費用外，日常使用還可能涉及硬體升級、網路需求及Token計費等成本。

此外，讓AI接管電腦操作還可能帶來安全風險，對此，大陸工信部網路安全威脅和漏洞信息共享平台曾警示，在預設或不當配置情況下，部分OpenClaw實例可能存在較高安全隱患，可能導致網路攻擊或資訊外洩。

分析認為，OpenClaw迅速走紅與社群平台宣傳有關，例如「一人公司日入斗金」等說法，容易使民眾因擔心錯過新技術而產生跟風心理，尤其對多數人而言，理解AI技術的能力與限制，或許比急於部署相關系統更為重要。

目前，OpenClaw已成為GitHub上增長最快的開源專案之一，約4個月內獲得超過25萬個星號。大陸多家雲端服務商也陸續推出相關雲端部署服務，包括字節跳動旗下火山引擎、阿里雲及騰訊雲等平台。