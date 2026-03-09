折疊iPhone可能命名Ultra？蘋果布局超高端市場　傳今年推出三款新品

▲蘋果傳出正布局Ultra超高端產品線 。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果傳出可能正在加速布局超高端產品市場。最新消息指出，今年可能推出至少三款 Ultra 等級設備，涵蓋智慧型手機、耳機與筆電三大產品線，包括 iPhone、AirPods 與 MacBook。

Ultra 產品策略正在擴大

根據《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）在《Power On》專欄中透漏，蘋果正在逐步將「Ultra」定位為產品線中的最高階層級。目前蘋果已在多項產品中使用 Ultra 命名，包括 Apple Watch Ultra、M1 Ultra 晶片以及 CarPlay Ultra。報導指出，未來這一定位可能進一步擴展至更多裝置。

折疊 iPhone 傳被將定位在 Ultra

其中最受關注的產品是一款可能被稱為「iPhone Ultra」的裝置。消息指出，這款設備可能是蘋果首款折疊螢幕 iPhone，預計售價約 2000 美元。據稱新機將搭載更大的內部顯示器與螢幕下感測器技術，並在定位上高於現有 iPhone 系列，成為蘋果智慧型手機產品線中的頂級機型。

AirPods Ultra 傳加入視覺 AI

另一項傳聞中的產品為「AirPods Ultra」，其定價可能高於目前的 AirPods Pro。消息指出，新款 AirPods 可能加入電腦視覺攝影機，為 Siri 提供更多環境資訊，讓語音助理具備更完整的感知能力。

MacBook Ultra 傳採觸控 OLED

此外，蘋果也可能推出定位高於現有 MacBook Pro 的「MacBook Ultra」。報導指出，該機型可能搭載支援觸控的 OLED 顯示器。新設備的售價預計可能比現有 MacBook Pro 高出約 20%，定位在搭載 M5 Pro 與 M5 Max 晶片版本之上，而非取代現有產品。

儘管 Ultra 命名逐漸成為蘋果產品中的頂級標誌，但古爾曼也指出，蘋果未必會為所有產品使用這個名稱。例如蘋果推出的 Pro Display XDR 就未採用 Ultra 品牌。未來 Ultra 概念可能進一步擴展至其他產品線，例如 iPad 與桌上型 Mac，相關產品可能包括折疊 OLED iPad 與更高階的 iMac。