　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

折疊iPhone可能命名Ultra？蘋果布局超高端市場　傳今年推出三款新品

▲▼ 。（圖／蘋果官網）

▲蘋果傳出正布局Ultra超高端產品線 。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果傳出可能正在加速布局超高端產品市場。最新消息指出，今年可能推出至少三款 Ultra 等級設備，涵蓋智慧型手機、耳機與筆電三大產品線，包括 iPhone、AirPods 與 MacBook。

Ultra 產品策略正在擴大

根據《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）在《Power On》專欄中透漏，蘋果正在逐步將「Ultra」定位為產品線中的最高階層級。目前蘋果已在多項產品中使用 Ultra 命名，包括 Apple Watch Ultra、M1 Ultra 晶片以及 CarPlay Ultra。報導指出，未來這一定位可能進一步擴展至更多裝置。

折疊 iPhone 傳被將定位在 Ultra

其中最受關注的產品是一款可能被稱為「iPhone Ultra」的裝置。消息指出，這款設備可能是蘋果首款折疊螢幕 iPhone，預計售價約 2000 美元。據稱新機將搭載更大的內部顯示器與螢幕下感測器技術，並在定位上高於現有 iPhone 系列，成為蘋果智慧型手機產品線中的頂級機型。

AirPods Ultra 傳加入視覺 AI

另一項傳聞中的產品為「AirPods Ultra」，其定價可能高於目前的 AirPods Pro。消息指出，新款 AirPods 可能加入電腦視覺攝影機，為 Siri 提供更多環境資訊，讓語音助理具備更完整的感知能力。

MacBook Ultra 傳採觸控 OLED

此外，蘋果也可能推出定位高於現有 MacBook Pro 的「MacBook Ultra」。報導指出，該機型可能搭載支援觸控的 OLED 顯示器。新設備的售價預計可能比現有 MacBook Pro 高出約 20%，定位在搭載 M5 Pro 與 M5 Max 晶片版本之上，而非取代現有產品。

儘管 Ultra 命名逐漸成為蘋果產品中的頂級標誌，但古爾曼也指出，蘋果未必會為所有產品使用這個名稱。例如蘋果推出的 Pro Display XDR 就未採用 Ultra 品牌。未來 Ultra 概念可能進一步擴展至其他產品線，例如 iPad 與桌上型 Mac，相關產品可能包括折疊 OLED iPad 與更高階的 iMac。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
距大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A　運動家將「台灣雙星」下放
台股血洗2千點！　法人分析「止跌2關鍵」
韓媒痛批「紙老虎」　嘆巨蛋屋頂害輸球！李政厚：我像悲劇男主角
看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂　萬人秒懂：全都燒聲
快訊／光復鄉長林清水起訴　求刑10年
攝理教家訪遭伏擊！高雄男抄榔頭追打2教友　1人爆頭腦漿外溢
快訊／兒子東大博班畢業　柯文哲聲請赴日3天
鄭宗哲感性發聲！吐露對戰日韓澳心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

折疊iPhone可能命名Ultra？蘋果布局超高端市場　傳今年推出三款新品

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

折疊iPhone可能命名Ultra？蘋果布局超高端市場　傳今年推出三款新品

差點演出童話故事！澳洲強投麥克當諾賽後吐心聲　不滿遭低估

冷氣團南下最冷探12度　北東濕答答「高山有望迎雪」

記憶體不同調！6檔觸跌停　概念股青雲、廣穎亮燈漲停

小學館錄用性犯罪者...官方致歉「忽視女性人權」、成立委員會

贏韓國！陳冠宇爆哭意外「撞臉王世堅」　百萬人笑瘋：看完回不去

7-11厚乳拿鐵買2送2、萊爾富美式買10送10　超商咖啡優惠一次看

單日心跳暫停逾5千次幾度暈倒　婦鼠蹊植入節律器「安心」

男記錯停車點誤以為被偷　內埔警陪找迅速尋回機車

航海王抗跌！3雄盤中翻紅　陽明成交量逾10萬張

台南WBC轉播現場爆衝突！女踩踏國旗畫面曝　警將通知到案

【費仔再轟全壘打】台韓戰8局上半轟出逆轉2分砲！轉播應援團歡呼炸裂！ #WBC

3C家電熱門新聞

台灣大重訊：取得Mac全系列授權

蘋果傳出正布局Ultra超高端產品線

小米17 Ultra 巴賽隆納實拍體驗

2026台灣燈會　AI互動闖關抽好禮

即／iPhone 17e突發表！夢幻「嫩粉色」美瘋

記憶體短缺手機廠擋不住全面調漲

直擊！AI WAVE SHOW亮點一次看

技嘉AORUS攜手林昱珉進化！

蘋果端出平價版Pro！M4 iPad Air效能飆2.3倍

技嘉2025 AI電競筆電正式上市

陳華新代言這台筆電也太懂創作者

強大算力是新未來！技嘉「AI PC特展」實現日常應用創造無限可能

技嘉2025 AI電競筆電全陣容亮相

該選iPhone 17e還是標準版？YTR評價出爐

更多熱門

相關新聞

Joeman：MacBook降價策略對PC降維打擊

Joeman：MacBook降價策略對PC降維打擊

蘋果近日在上海舉辦春季新品發表會，多款產品同步亮相，包括 iPhone 17e、Studio Display 系列、M5 系列晶片與全新平價 MacBook。YouTuber Joeman 在實際參與活動並體驗產品後表示，這場發表會最大的亮點不只是新品，而是蘋果透過供應鏈優勢祭出「別人漲價我降價」的策略，可能對整體 PC 市場造成衝擊。

蘋果新品連發傳門市全面備戰

蘋果新品連發傳門市全面備戰

2026年蘋果新品爆發！最新流出資訊一次看

2026年蘋果新品爆發！最新流出資訊一次看

夢幻260萬蝴蝶結保險箱秒殺　櫃姐曝：貴婦看一眼就出手

夢幻260萬蝴蝶結保險箱秒殺　櫃姐曝：貴婦看一眼就出手

新iPad mini傳將升級OLED、A19 Pro

新iPad mini傳將升級OLED、A19 Pro

關鍵字：

蘋果新品折疊iPhoneAirPodsUltraMacBookUltra高端市場

讀者迴響

熱門新聞

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

溼答答！　4天雨最大

日本助台灣保命！晉級8強條件曝

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

探8℃！　強冷空氣來了

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

美記批低級失誤害大谷滿壘沒得打

信義區宅遭闖入　女熟睡當場被性侵！同房男看傻：黑衣男趴她身上

韓媒形容陳傑憲發言像大谷翔平

台灣20年首贏韓國「球員激動爆哭」　美主播一段話感動全網

史上最大屠殺！台股血洗2070點　台積電狂殺120元至1770元

這場台韓戰該載入史冊！日網呼太精彩

月賺百萬廣告費！全球最大盜版漫畫網被端

沙子宸夢幻聯動山本由伸！化身迷弟曬合照

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面